PSG : Adrien Rabiot veut-il encore mouiller le maillot à Paris ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Poussé dans les tribunes depuis plusieurs mois, Adrien Rabiot semble avoir compris que Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique ne lâcheront rien et le milieu de terrain devra se résoudre à suivre la dernière partie de la saison sans jouer une seule seconde. Même s'il s'entraîne avec ses coéquipiers, le Paris Saint-Germain n'ayant pas le choix, Adrien Rabiot partira donc libre en fin de saison, à priori pour rejoindre le FC Barcelone. Reste à savoir si le PSG commet une grosse erreur en se privant de son joueur, alors même que Thomas Tuchel a besoin d'un profil de ce type dans son effectif.

Interrogé ce week-end par BeInSports, Marcos Ceara, qui a connu Adrien Rabiot au Paris SG, estime que c'est tout de même dommage de se passer d'un tel joueur, mais il ne cache pas ses doutes sur la motivation éventuelle du milieu de terrain s'il devait disputer un ou des matches avec le PSG d'ici la fin de saison. « Rabiot a déjà montré et prouvé qu’il est un très bon joueur. D’ailleurs, lors de ma dernière saison au PSG, il était au centre de formation et s’entraînait souvent avec nous donc je connais Adrien, c’est un très bon joueur. Après, dans une carrière on fait des choix. Parfois ils sont bons, parfois ils sont mauvais. Est-ce que c’est intelligent pour le PSG de se priver d’Adrien Rabiot ? C’est une décision des dirigeants, je pense qu’il pourrait quand même apporter quelque chose dans l’équipe, qu’il pourrait beaucoup aider le PSG dans ses objectifs. Mais après, je pense que la vraie question, c’est si Rabiot a vraiment la tête au PSG ? S’il rentre, si le coach le fait jouer, sera-t-il à 100% sur le terrain et prêt à mouiller le maillot pour défendre les couleurs du PSG, ou a-t-il déjà la tête ailleurs ? », s'interroge l'ancien joueur brésilien du Paris Saint-Germain. Bonne question.