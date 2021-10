PSG : Vente de maillots Lionel Messi, le chiffre secret dévoilé !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Pendant plusieurs semaines, il fallait être très patient pour s'offrir le maillot officiel du Paris Saint-Germain floqué du nom de Lionel Messi. On sait désormais pourquoi.

Le 10 août dernier, Lionel Messi débarquait à Paris après 72 heures totalement folles, et aussitôt la Pulga constatait l’énorme engouement qu’il engendrait dans la capitale. Pour sa première apparition à une fenêtre de l’aéroport vêtu du tee-shirt « Ici c’est Paris », la star argentine a déclenché l’hystérie des supporters du PSG et la ruée sur la boutique en ligne du club de la capitale qui vendait ce fameux tee-shirt, bientôt totalement introuvable. Et cela n’était qu’un début pour une véritable Messimania qui s’est confirmé lorsque le joueur a fait son apparition à proximité du Parc des Princes. Paris avait sa nouvelle idole et du côté du Paris Saint-Germain, on allait vite comprendre que cela allait avoir des conséquences.

Car le PSG a rapidement annoncé la mise en vente dans sa boutique sur les Champs-Elysées des premiers maillots floqués au nom de Lionel Messi, les quantités étant limitées puisque le transfert du sextuple Ballon d’Or ayant été négocié en quelques jours après l’annonce du FC Barcelone que la prolongation de l’Argentin était impossible. Résultat de cette annonce du Paris Saint-Germain, dans la nuit une file d’attente s’est mise en place devant la boutique, les supporters les plus déterminés étant là des heures à l’avance afin d’avoir le droit de dépenser un peu plus de 100 euros pour s’offrir le maillot floqué Lionel Messi. Rapidement, le PSG a vendu la totalité de son stock, et une file d’attente virtuelle s’est mise en place sur le site officiel du club de la capitale.

1 million de maillots de Lionel Messi vendus en une semaine au PSG ? C'était faux

A l’époque, se basant sur des estimations totalement saugrenues venues d’Espagne, on avait évoqué près de 850.000 maillots vendus en une semaine. Le PSG avait rapidement démonté cette estimation. « C'est dingue de sortir des chiffres pareil. Oui le trend de vente a été phénoménal (le meilleur lancement de maillots de tous les temps), mais on est très loin du million de maillots vendus. Le deal avec Messi s'est fait très rapidement, ce n'est pas quelque chose que l'on a pu anticiper... Pour l'instant, on n'a dévoilé que deux maillots, il reste encore les troisième et quatrième tuniques à être lancées. Ces deux dernières saisons, c'est avec l'ensemble de ces quatre tenues que l'on avait atteint le million de maillots vendus », avait précisé Fabien Allègre, un des responsables du PSG.

Le chiffre des ventes du maillot Lionel Messi était donc encore secret, mais à l’occasion d’un salon spécialisé dans le business du sport, le directeur du sponsoring du Paris Saint-Germain a dévoilé la réalité en précisant que le PSG avait empoché pour 933.000 euros lors des trois premières heures de la mise en vente des maillots floqué du nom de la Pulga sur la boutique en ligne. Bien loin des chiffres annoncés, et surtout une occasion de faire comprendre que payer le salaire de Lionel Messi avec la seule vente des tuniques du PSG à son nom était un doux rêve. « On a vendu beaucoup de maillots, de produits dérivés… Tout ça ne paie pas le salaire de Lionel Messi (rires) mais c’est une part importante du mix. Son arrivée aura un impact sur les revenus sponsoring, sur les nouveaux contrats ou sur les renouvellements. L’intérêt des marques a encore grandi, nous sommes chanceux. Au stade, l’impact est également fort avec une demande en ticketing accrue. Chaque partie du club est impactée par cette arrivée », a confié Marc Amstrong, Directeur Sponsoring du PSG. Et l'on ne parle évidemment que des maillots officiels.