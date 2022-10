Lionel Messi et le PSG, le Qatar vers une offre record ?

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Leo Messi dispose d'un contrat avec le PSG qui s'étend jusqu'en 2023, avec la possibilité de prolonger d'une année supplémentaire. Une possibilité qui enchante certains observateurs proches du club de la capitale.

Le PSG peut compter sur l'apport de Leo Messi depuis le début de saison. La Pulga, qui avait eu quelques difficultés d'adaptation dans la capitale après son transfert il y a plus d'un an, retrouve désormais de belles couleurs. Depuis le début du nouvel exercice, le septuple Ballon d'Or en est déjà à 6 buts et 8 passes décisives. De très bon augure pour son club mais aussi la sélection argentine, alors que Leo Messi disputera son dernier Mondial en fin d'année au Qatar. D'ailleurs, quelques doutes subsistent quant à la motivation de l'Argentin après la Coupe du monde. En Espagne, notamment à Barcelone, on se prend déjà à rêver d'un retour du joueur parisien. Pourtant, Leo Messi a la possibilité s'il le souhaite de prolonger l'aventure d'un an au PSG. Une bonne chose pour Bruno Salomon.

Messi, un avenir possible au PSG

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste a en effet donné son avis sur le sujet, conscient de la force du PSG d'avoir un nom comme Messi dans son effectif. « Sa première saison au PSG, elle laissera une trace. C’est la saison ou Messi a quitté le FC Barcelone. Dans les médias, il n’arrête pas de faire des sorties et est extrêmement positif avec le PSG. Il dit qu’il s’éclate, qu’il s’amuse comme un petit fou à Paris, qu’il a compris le vestiaire, la vie parisienne. Il aura mis un an. Moi ce que je vois, c‘est un joueur qui s’est installé dans ce club-là, qui a trouvé ses marques et je crois vraiment que ce champion-là, plus peut-être que les autres, a besoin de repères. Une prolongation ? Pour le PSG, sportivement en Ligue 1 et en Ligue des Champions, ça va bien le faire. Économiquement, 60% des maillots du Paris Saint-Germain au niveau mondial sont vendus floqués Messi dans le dos. Rien que pour ça, il est intéressant de le garder », a notamment indiqué Bruno Salomon, qui espère voir Messi continuer à Paris jusqu'au bout. Pas mal de choses peuvent encore se passer d'ici-là. Et la Pulga ne prendra aucune décision avant la Coupe du monde 2022.