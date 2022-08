Lionel Messi et le PSG insultés, l'accueil d'Alexis Sanchez dégénère

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les supporters de l'Olympique de Marseille ont profité de l'accueil d'Alexis Sanchez pour adresser des insultes à Lionel Messi, qui n'avait rien à voir avec ce dossier, et le PSG, habituel rival de l'OM.

Un millier de supporters de Marseille avait fait le déplacement jusqu’à l’aéroport de Marignane mardi soir afin d’accueillir Alexis Sanchez en provenance d’Italie quelques minutes avant l'officialisation d'un accord de principe avec l'Olympique de Marseille. Via le directeur de la communication de l’OM, l’information avait été relayée aux groupes de supporters dans l’après-midi afin que l’ambiance soit la plus chaude possible et cela a été le cas. En feu, et heureux de ce recrutement de la star chilienne, le peuple marseillais était donc au rendez-vous, tout comme Jacques Cardoze, qui pouvait se réjouir d’avoir organisé cette réception digne de celle que reçoivent les footballeurs lorsqu’ils signent en Turquie. La fête était à la hauteur de la carrière d’Alexis Sanchez, et tout cela était bon enfant, sauf que certains supporters ont pensé que tout cela était l’occasion de s’en prendre à Lionel Messi et au Paris Saint-Germain. Si les insultes contre le PSG sont des classiques, et d’ailleurs c’est aussi le cas dans l’autre sens, le septuple Ballon d’Or s’est retrouvé dans cette histoire.

Messi et Sanchez, deux stars en Ligue 1

Tandis que le club de la capitale était ciblé par l’habituel chant des supporters de l’OM, Lionel Messi se voyait lui qualifié de « fils de p… » dans le meilleur espagnol possible. Des insultes reprises en coeur par le millier de supporters présents à l’aéroport et qui ont évidemment été relayés sur les réseaux sociaux pour le plus grand bonheur d’une partie de la Team OM et la colère des fans du PSG, lesquels se demandaient ce que la maman de Lionel Messi faisait dans cette histoire, même s'il y a deux ans au Parc des Princes, c’est la mère de Neymar qui avait eu droit à des insultes similaires. S'il n'a probablement pas entendu les insultes à l'encontre de Lionel Messi, dont il était très proche lorsque les deux joueurs sud-américains étaient au FC Barcelone, Alexis Sanchez sait désormais que la rivalité avec le Paris Saint-Germain est digne de celle qu'il a connue en Italie ou en Espagne, et nul doute que le PSG-OM le 16 octobre au Parc des Princes sera chaud. En attendant, sur Twitter, cela s'est aussi échauffé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sanchez Alexis (@alexis_officia1)

Car le hasard fait aussi qu'Alexis Sanchez débarque à l'Olympique de Marseille un an jour pour jour après la signature de Lionel Messi au PSG. L'occasion pour les deux fans des deux clubs de se défier à distance. « La ferveur que le PSG ne connaîtra jamais dommage ça ne s’achète pas », « Y’a que a Marseille quand on voit ça, on se rappelle de l’accueil ridicule de Messi et Ramos », « Je viens de suivre en live l’arrivée d’Alexis Sanchez à l’aéroport quelle beauté et quel accueil. J’ai envie de tout saccager chez moi tellement c’était puissant. Meilleur club du monde j’ai juré. Fierté de partager cette passion avec de tél supporters. Allez L’OM », s’enthousiasmaient des supporters marseillais, tandis que dans le camp d’en face on rendait coup pour coup et sur un ton aussi « amical ». « Présentation de Hazard au Real, ça réclame Mbappé, Presentation de Lewandowski au Barça, ça insulte le PSG Arrivée d’Alexis Sanchez a l’OM ça insulte Messi. Ils ne pensent tous qu’au PSG en fait », « Ils sont venu accueillir Alexis Sanchez, mais au final ça fait des chants sur des joueurs du PSG. Sacré complexe d’infériorité des fans de ce petit club », « Y’avait vraiment plus rien à manger chez les rats pour accueillir le remplaçant du remplaçant de l Inter ... A noter que l’Inter a payé pour qu'il se barre hein loooooooool ». Quoi qu'il en soit, alors que la rivalité OM-PSG semblait avoir baissé d'un ton, tant Paris dominait sportivement, la signature d'Alexis Sanchez à Marseille a redonné de la vigueur au classico français.