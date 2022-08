Officiel : Accord trouvé entre l'OM et Alexis Sanchez

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

C'est bon pour Sanchez à l'OM. Dans la foulée de l'arrivée du Chilien, l'OM a annoncé avoir trouvé un accord de principe avec l'ancien attaquant de l'Inter Milan.

Ne reste plus que la visite médicale pour priver l'OM d'Alexis Sanchez. Le buteur chilien, passé par Arsenal, le Barça et l'Inter Milan, va devenir un joueur marseillais. Le club phocéen a communiqué en ce sens ce mardi soir, annonçant avoir trouvé un accord avec le joueur tout juste libéré de son contrat à l'Inter. « L'Olympique de Marseille et Alexis Sánchez se sont entendus sur l’arrivée du joueur dans la cité phocéenne via un accord de principe. L’international chilien aux 143 sélections qui a remporté 17 trophées dans sa carrière s’engagera dans les prochaines heures sous réserve du succès de sa visite médicale », a t-il écrit dans un communiqué publié.