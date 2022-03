Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au PSG, la folle rumeur

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United tourne au fiasco. Tant collectivement qu'individuellement, le Portugais vit une saison difficile. Une absence des Red Devils en Ligue des champions la saison prochaine pousserait le Portugais à la sortie et pourquoi pas au PSG.

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, les deux grands joueurs des 15 dernières années. Deux rivaux aussi qui ont été constamment comparés lors de chaque match, saison, compétition. Ils se sont affrontés à de très nombreuses reprises, en club, en sélection, en championnat et en Ligue des Champions. Ils ont souvent été les acteurs principaux de ces duels mais un scénario est inconnu pour les amateurs de football à travers le monde : une association des deux grands sous le même maillot. Cela aurait été improbable il y a peu mais un club le veut et peut se le permettre, le PSG.

Cristiano Ronaldo préfère Lionel Messi à une absence en C1

En effet, les Parisiens devront bientôt devoir, sans doute, se séparer de Kylian Mbappé. Cristiano Ronaldo apparaît comme un remplaçant de luxe très satisfaisant pour Doha d'autant qu'il est l'une des dernières stars à leur avoir échappé. Selon le journal anglais, le Daily Star, Ronaldo est prêt à rejoindre le PSG et son rival argentin la saison prochaine. Il faut dire qu'il vit une saison très difficile à Manchester United.

Cristiano Ronaldo will leave Manchester United if they don't make it into the top four.👀



PSG is his most likely destination if he does depart!🇫🇷



[Via - @jac_talbot] pic.twitter.com/ziS4j9YPEq — Footy Accumulators (@FootyAccums) March 7, 2022

Collectivement, les Red Devils sont bien loin du niveau qu'ils avaient lors du premier passage de Ronaldo à Manchester. Rapidement éliminés des deux coupes nationales, ils ont été à la peine en Ligue des champions malgré leur place en huitième de finale. En Premier League, ils sont cinquièmes et peuvent craindre une absence en C1 la saison prochaine. Inconcevable pour Ronaldo, lequel souffre aussi depuis plusieurs semaines. Un seul but en 2022 et une absence notable lors du derby de Manchester dimanche, le Portugais n'y arrive pas avec Ralf Rangnick. Son départ est donc de plus en plus probable même avec une qualification en ligue des champions, il est certain si Manchester ne finit pas dans le top 4. Un duo Ronaldo-Messi c'est 12 ballons d'or mais aussi le remède idéal pour oublier Kylian Mbappé au PSG.