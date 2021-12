Lionel Messi « en manque d’affection » au PSG ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Mardi soir, Lionel Messi a inscrit un doublé important pour sa confiance avec le PSG contre Bruges en Ligue des Champions (4-1).

Auteur d’un seul but en Ligue 1, l’ancien capitaine du FC Barcelone affiche des statistiques plus en adéquation avec son standing en Ligue des Champions. Grâce à son doublé contre Bruges, Lionel Messi totalise cinq buts en C1 sous les couleurs du Paris Saint-Germain, de quoi l’aider à s’intégrer. Cela va de toute évidence lui faire le plus grand bien selon Emmanuel Petit, qui a estimé dans les colonnes du Parisien que « La Pulga » souffrait d’un manque affectif net depuis son départ du FC Barcelone. Après avoir trainé son spleen ces dernières semaines, Lionel Messi retrouve enfin le sourire et cela est indispensable pour le voir briller au côté de Kylian Mbappé et des autres stars du PSG selon le champion du monde 1998.

Petit souligne le geste de Mbappé envers Messi

« Dans le contenu, le PSG doit beaucoup progresser. Mais dans la relation humaine aussi. On sait tous que Messi souffre d’un manque affectif depuis qu’il est parti de Barcelone. Et je pense que ça passe par des gestes comme ça (le penalty laissé par Mbappé à Messi). Ce n’est pas qu’une forme de respect. C’est aussi une façon d’intégrer davantage Messi dans le projet du PSG. Tu peux faire dix séances d’entraînement, tu ne pourras pas gagner ces choses-là qui se jouent sur dix secondes » estime Emmanuel Petit avant de poursuivre. « Messi fait partie des joueurs qui ont besoin d’être aimés pour pouvoir donner le meilleur d’eux-mêmes sur le terrain. Il était en perdition depuis son départ de Barcelone. On le voyait, il trainait son spleen. Donc ça va passer par des buts, des accolades, des moments de joie partagés. C’est ça qui va progression le faire redevenir, peut-être pas le Messi du Barça, mais au moins à un niveau supérieur à ce qu’il a montré depuis son arrivée » a analysé l’ex-milieu de terrain d’Arsenal, pour qui Lionel Messi va de toute évidence retrouver un niveau plus conforme à son statut de sextuple Ballon d’Or dans les prochaines semaines au PSG.