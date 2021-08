Lionel Messi confirme l'intérêt du PSG, Paris l'attend ce dimanche !

Dans : PSG.

Lionel Messi n'est plus un joueur du FC Barcelone et visiblement le sextuple Ballon d'Or est très marqué par l'échec des négociations avec le Barça. S'il n'a pas confirmé sa signature au PSG, il a reconnu que Paris était sur les rangs pour l'accueillir. Il devrait arriver dans les prochaines heures en France.

C’est désormais officiel, Lionel Messi ne portera plus le maillot du FC Barcelone la saison prochaine, et pour ceux qui en doutaient c’est un vrai choc pour le sextuple Ballon d’Or. Accueilli par quelques dizaines de supporters, et en présence de nombreuses stars du Barça, Lionel Messi a craqué sous les yeux de sa famille. Mais le joueur argentin a reconnu que « l’heure était venue de dire au-revoir à Barcelone », avouant qu’il aurait aimé que cela se passe dans d’autres conditions, notamment parce qu’il aurait aimé saluer les supporters au Camp Nou. Après avoir précisé qu’il avait tout fait pour tenter de trouver un accord avec Joan Laporta, et que le contrat pour renouveler avec le Barça était même prêt, Lionel Messi a reconnu que cela n’était possible et que même si c’est un crève-cœur il devait désormais partir. « C’est le moment le plus dur de ma carrière », a admis Messi.

😢 La emoción a flor de piel pic.twitter.com/GOVpOeBpoB — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2021

En larmes, la Pulga a reçu une formidable et longue ovation des joueurs et des journalistes présents dans la salle conférence de presse du Barça. Mais à l’heure des questions, Lionel Messi n’a pas échappé à une question sur l’hypothèse de signer au Paris Saint-Germain. « C’est une possibilité, mais aujourd’hui il n’y rien de fait avec personne, rien n’est finalisé. Plusieurs clubs s’intéressent à moi, tout est ouvert », a précisé celui qui était arrivé d’Argentine au FC Barcelone alors qu’il n’avait que 13 ans. Cependant, plusieurs sources confirment que Lionel Messi est attendu ce dimanche à Paris, et que sa visite médicale pourrait intervenir dans la soirée ou lundi. L'histoire est en marche, et Lionel Messi s'apprête à découvrir Paris et la Ligue 1.