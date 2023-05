Lionel Messi en Arabie Saoudite, c'est signé !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les informations publiées lundi concernant la décision prise par Lionel Messi de signer en Arabie Saoudite sont confirmées 24 heures plus tard par l'Agence France Presse. Un contrat monstrueux aurait été offert au champion du monde argentin.

On ne parle désormais plus d’El Chiringuito ou d’une source anonyme, mais bien de l’AFP, qui citant des sources saoudiennes, annonce que le départ de Lionel Messi du PSG pour le club d’Al-Hilal est « une affaire conclue ». 24 heures après avoir repris l'entraînement avec ses coéquipiers parisiens, suite à sa sanction pour un déplacement en Arabie Saoudite, le septuple Ballon d'Or aurait fait son choix et accepté une offre qui va pulvériser tout ce que l'on a connu financièrement dans le football. Et notamment le contrat record de Cristiano Ronaldo paraphé il y a quelques mois afin de rejoindre le Al-Nassr FC.

Messi touchera près d'un milliard pour deux ans !

L'Agence France Presse affirme que pour s'engager jusqu'en 2025 avec Al-Hilal, Lionel Messi aurait obtenu 400 millions d'euros par saison. Bien évidemment, pour s'engager à verser une telle somme, on ne sera pas loin du milliard d'euros sur deux ans, ce n'est pas le club saoudien qui a lâché autant d'argent. C'est en effet le fameux fonds souverain saoudien (PIF), cité dans les rumeurs du rachat de l'OM, qui serait derrière cette opération spectaculaire. Dans la foulée de la signature de Lionel Messi, le club saoudien devrait également recruter d'autres joueurs réclamés par la Pulga. Lundi, Mohamed Bouhafsi évoquait Jordi Alba, Sergio Busquets, mais aussi Marco Verratti.

⚽La star du Paris Saint-Germain, Lionel Messi, jouera en Arabie saoudite la saison prochaine, a affirmé à l'#AFP une source saoudienne proche des négociations, qualifiant le contrat d'"énorme" 1/2 pic.twitter.com/ncLb21IXUW — Agence France-Presse (@afpfr) May 9, 2023

Lionel Messi ayant fait son choix, l'AFP a interrogé le Paris Saint-Germain sur ce sujet, mais le club de la capitale a répondu laconiquement que le champion du monde argentin était sous contrat jusqu'en juin 2022. Il est vrai que ces dernières semaines, les dirigeants qataris semblaient avoir compris que Messi n'allait pas prolonger son contrat, et finalement, ils ont lâché l'affaire, estimant que ce départ pourrait permettre de soulager l'énorme masse salariale. Il reste donc encore quatre matchs pour profiter de l'ancien Barcelonais en Ligue 1, il faudra ensuite se tourner vers le championnat saoudien pour les millions de fans de Leo Messi.