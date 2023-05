Lionel Messi dit oui à l'Arabie Saoudite, Verratti arrive aussi !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Ce lundi, Mohamed Bouhafsi et des médias espagnols confirment que l'avenir de Lionel Messi s'inscrit probablement du côté de l'Arabie Saoudite. Pour cela Al Hilal propose de faire signer Marco Verratti, mais également Jordi Alba et Sergio Busquets.

Lorsque plusieurs sources annoncent quasiment au même moment un scoop, c’est que clairement, il se passe quelque chose. Et ce lundi midi, El Chiringuito et Mohamed Bouhafsi ont visiblement reçu des informations qui laissent à penser que Lionel Messi est tout proche de signer avec le club saoudien d’Al Hilal, une semaine après avoir fait un aller-retour très médiatisé en Arabie Saoudite. Un voyage qui lui vaut d’être suspendu par le PSG. Afin de convaincre le septuple Ballon d'Or de rejoindre leur championnat, où il croisera son vieil ami Cristiano Ronaldo, les dirigeants d’Al Hilal ont fait une proposition qui dépasse le simple chèque. Même s’ils dépenseront des centaines de millions d’euros pour s'offrir Leo Messi, des joueurs ont également été mis dans la balance et non des moindres.

🚨 Pour convaincre Leo #Messi de rejoindre Al Hilal, le club saoudien a fait une offre à Jordi #Alba et Sergio #Busquets et s’apprête à en faire une à Marco #Verratti ! Du jamais vu dans le football. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) May 8, 2023

Outre Jordi Alba et Sergio Busquets, qui ont déjà reçu une proposition, Mohamed Bouhafsi affirme que le club saoudien va aussi en faire une à Marco Verratti, devenu fan de Lionel Messi au Paris Saint-Germain et dont on a appris il y a quelques jours qu’il était désormais ouvert à l’idée de quitter le club de la capitale. Tout cela dans le seul but de faire craquer la star argentine. Et il semble que cela a fonctionné.

Car El Chiringuito ne met même pas de conditionnel et affirme que Lionel Messi a accepté l'offre de 300 millions euros par saison proposée par Al Hilal. Le rêve de Barcelone de voir revenir le champion du monde argentin la saison prochaine est définitivement terminé, ce qui est forcément une énorme déception chez les socios du Barça, convaincus que la Pulga allait revenir pour une dernière danse. Ironiquement, le PSG a communiqué au même moment le retour à l'entraînement de Leo Messi ce lundi midi alors qu'à priori, il était encore suspendu une semaine, et cela même si le club de la capitale n'avait jamais confirmé cette sanction. L'aventure parisienne de Messi s'achève, et celle de Marco Verratti peut-être aussi.