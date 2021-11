Lionel Messi connait le traitre qui l'a envoyé au PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Lionel Messi n'a pas apprécié le comportement de Joan Laporta à son encontre, mais il en veut encore plus à un des anciens coéquipiers du FC Barcelone qui l'a poussé vers la sortie et le PSG.

Sorti de son mutisme depuis qu’il a quitté le FC Barcelone pour signer au Paris Saint-Germain, Lionel Messi s’est longuement exprimé dans les colonnes du quotidien sportif catalan Sport. La star argentine a évoqué de très nombreux sujets, et notamment sur les circonstances de son départ du Barça, Leo Messi avouant sans détour qu’il avait été déçu de certains comportements, et notamment de la part de Joan Laporta, le président des Blaugrana, lequel avait indiqué qu’il aurait aimé que le sextuple Ballon d’Or propose de jouer gratuitement pour le club qui a contribué à construire son incroyable carrière. Des paroles qui ont heurté la Pulga. « Personne à Barcelone ne m'a demandé de jouer gratuitement, j'ai accepté une réduction de salaire de plus de 50% et j'étais prêt à aider encore plus le club. Les paroles du président Joan Laporta m'ont blessé, je ne méritais pas cela », a reconnu la star désormais au Paris Saint-Germain. Cependant, si Lionel Messi a lâché le nom du président du Barça, il n’a pas évoqué le cas d’un joueur barcelonais dont l’attitude dans ces circonstances l’a choqué.

"Messi knows Pique told Laporta that if he left [the club] everything would be alright."

Messi when he bumps into Pique again, preferably at a New Year's Eve ball in Cuba, or at least Miami: https://t.co/RSau55Xnbb pic.twitter.com/CofKQooBu0 — Tom Sanderson (@TomSandersonBCN) November 2, 2021

Du côté de Sport, Lluis Mascaro, directeur du quotidien sportif barcelonais, explique que Lionel Messi pense qu’au sein du vestiaire catalan un joueur l’a clairement trahi en faisant savoir au patron du Barça qu'il pouvait valider son départ sans aucun risque. Et ce joueur que l’Argentin a dans le collimateur n’est autre que Gerard Piqué, avec qui il a débuté à la Masia et qu’il a côtoyé depuis des années. Invité de Radioestadio, le patron de Sport a lâché cette bombe. « Messi sait que Pique a dit à Laporta que si Messi quittait le Barça, rien de négatif ne se produirait sur le plan sportif », a précisé le journaliste, qui estime que c’est en se basant sur ces propos du défenseur espagnol, autre cadre du vestiaire barcelonais, que Laporta aurait décidé de laisser partir Leo Messi en fin de contrat. Et Luis Mascaro de rappeler que lorsqu’il a été interrogé sur les joueurs du Barça avec qui il avait encore des relations, le joueur du PSG a cité Agüero, Busquets et Alba, mais pas Piqué dont on disait pourtant qu’il était proche.