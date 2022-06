Lionel Messi aux Newell’s, hystérie collective en Argentine

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Lionel Messi, qui a brillé durant les matchs du mois de juin avec l’Argentine, profite actuellement de quelques jours de vacances.

A peine en vacances, Lionel Messi a très vite été rattrapé par le football. Et pour cause, l’attaquant du Paris Saint-Germain s’est vu offrir un maillot de son ancien club de Newell’s Old Boys, signé par tous les joueurs de l’effectif. Un joli cadeau pour Lionel Messi dans la mesure où il s’agit du club dans lequel La Pulga a effectué ses premiers pas chez les jeunes avant de partir en direction du FC Barcelone. Sur les réseaux sociaux, les supporters des Newell’s se sont logiquement enflammés en voyant Lionel Messi enfiler ce maillot du club argentin. Et ils en veulent plus puisqu’ils ont lancé un appel aux dirigeants des Newell’s afin d’inviter Lionel Messi au choc face à San Lorenzo ce jeudi au stade Marcelo Bielsa en Super Liga.

Lionel Messi rend fou les Argentins

Un message qui a été reçu cinq sur cinq par la direction de Newell’s, laquelle a transmis une invitation officielle à Lionel Messi afin que la star du PSG se rende au stade Marcelo Bielsa jeudi soir. A ce jour, le sextuple Ballon d’Or n’a pas encore donné de réponse à l’invitation. Il faut dire que s’il venait à accepter, sa présence nécessiterait un dispositif de sécurité hors du commun au vu de l’enflammade provoquée par la présence de Lionel Messi en Argentine ces dernières heures. Lionel Messi, qui n’a jamais caché son attachement pour le club de Newell’s, fait souvent poser ses enfants avec les maillots du club en question. En ce sens, l’attaquant du PSG serait sans doute ravi de pouvoir se rendre au stade jeudi soir. « Mon rêve d'enfant était de jouer dans l’équipe première de Newell's parce que c'est là que je jouais, je suis fan, j'allais sur le terrain pour regarder les matchs et je voulais être là » confiait il y a quelques temps Lionel Messi au sujet de Newell’s, où il a provoqué une véritable hystérie collective lors des dernières heures. En attendant une possible présence au stade jeudi, qui rendrait totalement fous de joie les Argentins.