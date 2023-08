PSG ‍: Mbappé, le divorce évité par un médiateur anglais

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le PSG dans un an, Kylian Mbappé vise toujours une signature au Real Madrid en juin 2024. Avant cela, il pourrait finalement accepter de trouver une solution qui lui permettra de jour durant une saison pour être au top pour l'Euro 2024 et les Jeux Olympique de Paris.

Kylian Mbappé au Real Madrid, le plan n’a pas encore changé pour le moment. En effet, le vice-champion d’Espagne en titre n’a toujours pas fait de proposition officielle au Paris Saint-Germain pour recruter l’international français cet été. Selon les informations recueillies ce lundi par L’Equipe, Florentino Pérez attend une déclaration publique de la part de Kylian Mbappé pour passer à l’offensive, sans quoi il attendra juin 2024 pour récupérer l’ancien Monégasque en tant que joueur libre. Les choses ne sont cependant pas aussi claires compte tenu des intérêts des différentes parties et du calendrier sportif qui sera intense dans un an.

Du côté du PSG en revanche, on n’envisage pas une seule seconde de voir le capitaine de l’Equipe de France partir pour zéro euro dans un an. En attendant un potentiel transfert, Kylian Mbappé est donc écarté du groupe professionnel dirigé par Luis Enrique et rien n'a changé ce lundi malgré le retour de l’effectif à Poissy après un stage de plus de dix jours en Asie. À en croire les informations du Daily Mirror, la clé du dossier Kylian Mbappé pourrait finalement se situer en Angleterre.

Mbappé, un an en Angleterre avant de signer au Real ?

Et pour cause, le Real Madrid n’ayant pas l’air très motivé à l’idée de payer un transfert cet été pour recruter Kylian Mbappé, le joueur de 25 ans pourrait faire un an dans un club de Premier League avant de partir librement au Real Madrid en juin 2024. Un scénario qui tient la corde selon le tabloïd britannique, qui avance les noms de Chelsea, Arsenal et de Liverpool. Les conditions financières d’une telle opération n’ont pas encore fuité et il reste à voir s’il s’agira d’un transfert avec un contrat d’une saison ou d’un prêt payant en provenance du Paris Saint-Germain, mais cette solution pourrait être la bonne pour tout le monde.

Quoi qu’il en soit, l’objectif du PSG est de récupérer de l’argent cet été grâce à Kylian Mbappé, peu importe la formule utilisée, afin qu’il ne parte pas totalement gratuitement dans un an. Pour le joueur, cette solution lui permettrait de jouer plutôt que d’être mis au placard par le PSG, chose indispensable à un an de l’Euro et des Jeux Olympiques, deux évènements auxquels il veut participer à la fin de la saison 2023-2024. Reste maintenant à voir si de son côté, le Real Madrid se réveillera et viendra tout bousculer en proposant un transfert au PSG d'ici au 31 août pour attirer Kylian Mbappé. Chose que les supporters madrilènes espèrent voir se concrétiser dans les prochains jours, le Real Madrid n’ayant toujours pas recruté de pointure en attaque pour compenser le départ en Arabie Saoudite de Karim Benzema.