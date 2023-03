Les Thuram au PSG, Marcus sort Khephren d'une question galère

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Khephren Thuram et Marcus Thuram sont actuellement réunis pour la première fois en équipe de France. Et le destin pourrait en faire de même dans leur prochain club.

L'équipe de France a la chance de jouir d'un réservoir de joueurs fantastiques. Moins courant aussi, les Bleus peuvent compter sur des frères... C'est le cas de Théo et Lucas Hernandez et maintenant de Marcus et Khephren Thuram. Les deux derniers cités vivent pour le moment leur meilleure vie à Clairefontaine. Très proches dans la vie, ils pourraient être réunis assez fréquemment dans les prochaines années avec l'équipe de France. Et cela pourrait être aussi le cas dans leur club. Leur nom est annoncé du côté du PSG, qui s'intéresse de plus en plus aux joueurs provenant de région parisienne. L'été prochain, Marcus Thuram sera en fin de contrat du côté du Borussia Mönchengladbach quand Khephren aura lui encore deux années de bail à Nice.

Les Thuram à Paris, rien n'est impossible

Un transfert dans la capitale semble donc possible pour les deux joueurs français. Ce mercredi en conférence de presse, une question leur a notamment été posée sur le sujet, comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessus. Et Marcus a dû venir en aide à son petit frère, qui ne savait pas du tout quoi répondre. « Vous savez, on a tous les deux des carrières différentes. Si un jour, il s'avère qu'on doive jouer en club ensemble, ce sera avec plaisir. Mais ce n'est pas une obsession non plus. Il prendra des décisions pour sa carrière et je prendrai les miennes. Si ce sont les mêmes, tant mieux, mais ce n'est pas une obsession », a notamment indiqué le vice-champion du monde, avant que Khephren avoue que la réponse de son frère l'arrangeait bien. En tout cas, la porte n'est pas du tout fermée concernant une arrivée d'un ou des deux joueurs au PSG. Reste à savoir si le board francilien sautera sur l'occasion ou non. Rien n'est moins sûr...