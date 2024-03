Les salaires révélés, ce joueur du PSG choque tout le monde

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Les salaires des joueurs de Ligue 1 ont été dévoilés ce jeudi par L'Equipe. Il y a tout de même un énorme bug parmi les plus gros gagneurs de notre championnat. Il joue - enfin presque - au PSG.

Viré par le PSG de son poste de directeur sportif en juin 2022, Leonardo n’aura pas réussi à recréer la magie de son premier passage, quand il avait été aux commandes de mercato qui avaient fait le bonheur des supporters parisiens. S’il garde toujours une belle image auprès des fans du Paris SG, ses choix ont tout de même provoqué beaucoup d’incompréhension. Et il y en a un que le club de la capitale paye toujours, dans des proportions incroyables.

Découvrez le top 30 des salaires de Ligue 1 > https://t.co/J3sC4TUJlB pic.twitter.com/ulanEDtM0E — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 20, 2024

Ce jeudi, L’Equipe révèle son enquête annuelle sur les salaires de Ligue 1, et le PSG est bien évidemment le grand argentier des fiches de paye en France, avec les 10 plus gros salaires de notre championnat, mais aussi 14 des 16 premiers. Et justement, à la 16e place, au même niveau que des joueurs comme Alexandre Lacazette et Nemanja Matic, se trouve un joueur du PSG qui n’a joué que huit minutes cette saison, lors d’une apparition contre Strasbourg en octobre dernier. Et qui n’est donc pas blessé, mais simplement inutilisé. Il s’agit de Layvin Kurzawa, qui est bien décidé à aller au bout de son contrat, et cela peut se comprendre. En effet, il émarge à 500.000 euros bruts par mois, et si cela ne fait pas de lui l’un des plus gros salaires du PSG, il est quasiment au niveau des superstars de Monaco (Ben Yedder) et de l’OM (Aubameyang).

Kurzawa, Navas, Kimpembe, les échecs du PSG

Sa prolongation signée par Leonardo juste avant la fin de son contrat, lors d’un été 2020 très bizarre, a doublement surpris. A la fois par sa durée, puisqu’il s’agissait alors d’un nouveau bail de 4 ans, mais aussi par le montant attribué à Layvin Kurzawa pendant toute cette durée. Un mystère qui reste entier aux yeux des observateurs, pour qui le nom de l’ancien monégasque jure au milieu des stars de notre championnat, même si on retrouve dans ce top15 des éléments quasiment absents cette saison comme Keylor Navas, Presnel Kimpembe ou Nordi Mukiele. Mais réaliser un tel ratio entre le temps de jeu et le salaire reste un véritable exploit pour le latéral gauche, qui est peut-être le joueur le mieux payé du monde au niveau du ratio entre les minutes joués et le salaire touché. Avec Neymar probablement.