Les maillots de la saison prochaine fuitent, ça fait le buzz

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Alors que l’exercice 2021-2022 bat son plein, entre la lutte pour la première place de groupe en Ligue des Champions et la course au titre en Ligue 1, le Paris Saint-Germain commence déjà à réfléchir à la saison prochaine. Vu que l’ébauche des futurs maillots circule déjà sur les réseaux sociaux.

Cette saison, le club de la capitale française a un peu innové en ne portant pas un maillot Nike, son équipementier depuis plusieurs années, mais une tunique signée de la marque Jordan, une branche de Nike. Avec ce petit changement stratégique, le PSG a aussi décidé de faire évoluer un peu l’allure de ses tenues de match, et notamment la version Home, avec un style tiré du basket, en référence à la légende Michael Jordan. Mais la saison prochaine, Paris pourrait revenir à un peu plus de classique. En effet, selon les premières images du futur maillot domicile, sorties par le site spécialisé Footy Headlines et relayées par Canal Supporters, on peut voir que le PSG va retrouver la fameuse virgule sur son maillot.

À forte dominante bleue, la tunique revient aussi un peu dans les tons du passé avec une bande blanche au milieu, bordée par des traits rouges. Le logo du PSG figurant tout en haut de ce bloc central. Pour le reste, rien de neuf, avec notamment l'apparition du sponsor ALL. Par contre, gros bouleversement à venir pour le maillot extérieur. Puisque celui, en mode Jordan cette fois, sera… gris. Un retour aux sources ou presque, le PSG de Nicolas Anelka ou de Ronaldinho ayant par exemple porté un célèbre maillot de cette couleur dans les années 2000. Cette tunique grise serait accompagnée d’une bande bleue marine.

Sur les réseaux sociaux, ces premiers visuels ont en tout cas fait le buzz. Sachant que l’arrivée des nouveaux maillots est toujours un moment attendu par les supporters, ces premières rumeurs font débat. Mais dans la globalité, ces deux tuniques font l’unanimité, que ce soit la version Home pour son côté classique ou la version extérieure pour son côté historique.