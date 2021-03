PSG : Un grand changement pour le prochain maillot de Paris

Dans : PSG.

Plongé dans une riche fin de saison, entre la Ligue des Champions et la L1, le Paris Saint-Germain pense également à l'année prochaine, et notamment dans la conception de ses nouveaux maillots.

Chaque saison, les maillots du club de la capitale française sont attendus avec impatience par tous les supporters franciliens et tous les suiveurs du football français. Il faut dire que les tuniques du PSG sont celles le plus vendues en France, devant celles de l'OM, de l'OL ou de l'ASSE. Avec des stars comme Neymar, Kylian Mbappé, Marco Verratti, Marquinhos ou Navas, le PSG a aussi de multiples arguments pour pousser les gens à acheter le maillot chaque saison. Lors de l'exercice 2021-2022, Paris va faire évoluer ses maillots. Selon les informations du site spécialisé Footy Headlines, la tunique home sera effectivement lancée par Jordan, la filière de Nike, et non pas par l'équipementier américain, comme cela est de coutume depuis longtemps. Ce qui sera une première, car jusqu'à maintenant, Jordan s'occupait juste des maillots secondaires, comme le third.

Des maillots sous le signe de la royauté française

Pour le premier maillot en lui-même, le bleu sera logiquement dominant. Au centre, une bande rouge, plus petite que cette saison, sera entourée de deux petits traits d'une couleur blanche. Du classique... jusqu'au motif. Car à ce niveau-là, et selon les premiers visuels qui ont filtré, une trame avec des motifs de fleur de lys apparaîtra sur les tuniques. Et notamment pour le maillot extérieur, où le symbole de la royauté française se retrouvera en filigrane sur le tissu blanc. On retrouvera ensuite un liseré bleu et rouge sur les manches et au niveau du cou pour boucler une deuxième tunique très sobre. Pour la folie des autres maillots, comme le rose en mode tag de cette année, il faudra attendre un peu plus...