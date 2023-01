Lens champion devant le PSG, ce sera la faute aux Brésiliens !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Lens n'en finit plus de surprendre en Ligue 1, en témoigne son net succès sur le PSG 3-1 pour débuter 2023. Deuxièmes à 4 points des Parisiens, les Sang et Or peuvent-ils jouer le titre ? Les suiveurs du championnat le pensent, Neymar et Marquinhos n'y sont pas étrangers.

Au Nord, bientôt les champions ? Le RC Lens semble de plus en plus fort au fil des mois. Promu en Ligue 1 en 2020, il est rapidement devenu un candidat à l'Europe sans toutefois réussir à concrétiser au classement. Mais, cette saison, c'est bien différent. Lens est un prétendant sérieux au podium et les chiffres le confirment. 40 points sur 51 possibles, une seule défaite subie, 9 succès en autant de rencontres à domicile. Avec son jeu flamboyant, Lens est craint dans tout l'Hexagone et même par le PSG. Les Parisiens viennent en plus de subir une cuisante défaite 3-1 sur les terres lensoises.

Lens bourreau du PSG, les Français y croient !

De quoi placer Lens à 4 points seulement de l'intouchable PSG et en faire son rival numéro 1. Lens peut-il maintenant réaliser l'exploit et s'offrir le titre suprême ? Si la majorité des journalistes en doute, les fans de football en France acquiescent. C'est l'idée qui ressort d'un sondage Odoxa. 51% des amateurs de football estiment que Lens peut gagner la Ligue 1 au printemps prochain. Un engouement inédit pour une équipe opposée à l'ogre PSG. En comparaison, en mars 2021, seuls 23% des interrogés voyaient le LOSC sacré.

Ligue 1 : Lens champion devant le PSG ? Plus de 50 % des amateurs de foot y croient

Au-delà du jeu lensois, c'est les failles parisiennes qui guident la réflexion des votants. 44% d'entre eux pensent que Neymar et Marquinhos seront incapables de digérer leur Mondial et de retrouver leur meilleur niveau en 2023. Le match raté du capitaine parisien à Lens le 1er janvier entre en ligne de compte tandis que le comportement hors-terrain de Neymar est sujet aux interrogations. Très clairement, ce n'est pas sur les Brésiliens que le PSG devra compter pour ces fans de football. Ce sera plutôt sur Lionel Messi, lequel sera à son meilleur niveau pour 65% des sondés. Mais, aussi Achraf Hakimi (69% des sondés le voient au meilleur niveau en 2023) et surtout Kylian Mbappé (86% le voient au top). Une confirmation que Mbappé est bien le patron au PSG, au détriment notamment d'un Marquinhos de plus en plus déclassé aux yeux des suiveurs.