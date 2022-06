Leandro Paredes peut enfin faire le bonheur du PSG

Dans : PSG.

Par Sébastien Veyrier

Si le contrat de Leandro Paredes a été prolongé automatiquement jusqu’en juin 2024, l’Argentin ne va pas s’éterniser au PSG. Un départ à la Juventus dans le cadre d’un échange avec Moise Kean est à l’étude.

Neymar va-t-il perdre son garde du corps préféré au PSG ? La liste des joueurs invités à quitter Paris s’allonge de jour en jour et s’il n’y a pas beaucoup de mouvement jusqu’à maintenant, l’officialisation prochaine de l’arrivée de Christophe Galtier va certainement faire bouger les lignes. Leandro Paredes fait partie de ces joueurs qui ne seront pas retenus s’ils trouvent un nouveau club. Justement, la Juventus suit de près le milieu de terrain parisien et pourrait proposer un échange avec Moïse Kean.

Paredes pas contre la Juventus

Selon la Gazzetta dello Sport, Leandro Paredes jouit toujours d’une belle cote en Serie A et son passage à l’AS Rome n’a pas été oublié. La Juventus n’a donc pas hésité longtemps pour se positionner sur l’Argentin dès qu’elle a appris qu’il était placé sur la liste des transferts à Paris. Les dirigeants de la Vieille Dame sont sur le point de transmettre une offre au PSG sous la forme d’un échange entre Leandro Paredes et Moise Kean. L’attaquant italien n’a pas cassé la baraque depuis son arrivée chez les Bianconeri et le club cherche à s’en séparer pour éviter de payer l’option d’achat obligatoire de 28 millions d’euros qui sera levée à l’été 2023.

Pour le moment, aucune offre sérieuse n’a été transmise, mais les deux joueurs ne seraient pas contre cet échange. Leandro Paredes veut du temps de jeu et en trouvera forcément plus dans le milieu de terrain de la Juventus. Moise Kean de son côté se souvient de son passage plutôt réussi au Paris Saint-Germain et un retour serait l’occasion de confirmer les belles dispositions affichées lors de son passage au Parc des Princes. Il y avait inscrit 17 buts toutes compétitions confondues.