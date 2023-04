Le vent tourne au PSG, Galtier sur la sellette !

Dans : PSG.

L'avenir de Christophe Galtier s'assombrit d'heure en heure au PSG. La récente défaite contre l'OL cause quelques remous du côté de la direction francilienne, qui envisage de le virer dans 180 minutes.

A Paris, l'heure est à la crise. Malgré la première place en Ligue 1, le PSG fait peur, très peur. Alors que l'avance était très confortable il y a encore quelques semaines en championnat, les hommes de Christophe Galtier n'ont plus que 6 points de plus que le RC Lens et l'OM. Contre l'OL ce dimanche soir, le collectif du coach parisien n'a pas répondu. Selon Danilo Pereira, certains joueurs n'ont pas respecté les consignes. Dans ces conditions, difficile d'imaginer Galtier durer encore très longtemps dans la capitale. Selon les informations du Parisien, le natif de Marseille pourrait bien être limogé dans les prochaines heures.

Le PSG dans une énorme impasse

PSG : Christophe Galtier, une question de semaines... ou de jours

En effet, le média indique que des réunions sont actuellement en cours pour savoir quelle direction donner à la suite des opérations. A savoir garder Galtier jusqu'à la fin de saison ou le démettre maintenant de ses fonctions. C'est un changement majeur qui s'est déroulé dans la journée de lundi. Car dans la matinée, dans la foulée de la soirée compliquée face à l'OL, la tendance forte était de maintenir coûte que coûte le technicien français dans ses fonctions. Mais au fur et à mesure de la journée et des réunions, son limogeage n'a plus du tout été exclu. Et finalement, le plus difficile serait de lui trouver un successeur, même provisoirement.

Galtier, deux matchs pour se sauver

Car aussi incroyable que celui puisse paraitre, le PSG n'a pas la cote espérée pour le moment chez les entraineurs, confie Le Parisien. Si des profils ont déjà été ciblés, Zinédine Zidane, Antonio Conte ou Julian Nagelsmann ne sont pas forcément intéressés à ce moment-là de la saison. Et en interne, aucun intérimaire crédible ne se dégage pour venir suppléer Galtier. Mais quoi qu'il se passe, une décision sera prise dans les prochains jours.

Difficile de savoir si Galtier sera l'entraineur qui accompagnera le PSG à Nice samedi soir prochain. Les téléphones chauffent dans la capitale et si le silence règne médiatiquement, Doha se bouge déjà pour changer les choses. Reste à savoir si cela sera suffisant, alors que les joueurs ont eux-aussi une grosse part de responsabilités dans la dynamique actuelle du club. Mais on l'a vu récemment à Chelsea ou au Bayern Munich, ce sont bien les entraineurs qui font office de fusibles.

A noter que pour RMC, Galtier aurait encore deux matchs pour redresser la barre, à savoir contre Nice et Lens, avant que le couperet tombe. De quoi mettre une sacrée pression sur les épaules du Paris SG, qui sait que le titre sera quasiment en poche s'il négocie bien ces deux rencontres face à des clubs candidats à l'Europe. Dans le cas contraire, non seulement la crise serait encore plus accentuée, mais la chasse express d'un nouvel entraineur devrait entrer dans une phase encore plus concrète.