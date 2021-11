Le terrible impact du PSG sur la vie de Pochettino

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Entraineur du PSG, Mauricio Pochettino sait qu’il a, avec celui de sélectionneur national, le poste le plus facile à critiquer de France. Pas facile à vivre.

Ses prédécesseurs de l’ère qatarie sont tous passés de statut d’entraineur de premier choix à celui de fusible à faire sauter dès que les résultats ou même la manière ne sont pas au rendez-vous. C’est le cas avec Mauricio Pochettino, qui est confortablement en tête de la Ligue 1 et bien placé en Ligue des Champions. Mais avec le recrutement effectué cet été, le festival offensif attendu n’a clairement pas lieu et les rendement de Messi et Neymar ne permettent pas d’éclairer le jeu. Critiqué pour le niveau de prestation de son équipe, l’entraineur du PSG a souvent fermé les yeux et assuré que cela prenait forcément du temps de mettre en place une telle équipe. Mais après le match toujours aussi brouillon face à Leipzig, même si cela aurait pu se transformer en victoire sans un pénalty concédé dans les dernières minutes, l’ex-manager de Tottenham a reconnu qu’il ne parvenait pas actuellement à trouver les bons réglages, et que cela le chagrinait au plus haut point.

Pochettino n'en dort plus la nuit

« On est dans un processus de construction collective et individuelle. Il y a des priorités et c'est l'amélioration individuelle, la compréhension de 33 joueurs. C'est une gestion qui est une chose importante pour un staff. Pour qu'une équipe fonctionne, il faut une structure, avec des bases solides. À partir de là on peut développer quelque chose de durable. C'est clair que j'aimerais que l'équipe gagne chaque match 5-0, avoir 75 % de possession, avoir l'énergie pour presser l'adversaire et jouer dans le camp adverse, ce serait l'idéal. Mais on est dans un long processus et je suis content de la manière dont on évolue. Souvent, je ne dors pas la nuit en pensant à tout ça », a expliqué en conférence de presse un Mauricio Pochettino qui a tenu à souligner que les joueurs comme Neymar faisaient aussi plus de travail défensif qu’avant, ce qui dénotait d’une envie de bien faire propice à une amélioration dans les mois à venir. Les supporters du PSG n’attendent que ça.