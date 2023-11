Le remplaçant de Mbappé en Italie, le PSG fonce

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG ne sait pas encore s'il pourra compter sur Kylian Mbappé la saison prochaine. Le club de la capitale espère garder son crack mais se voit obligé de préparer sa succession.

Kylian Mbappé et son avenir font toujours beaucoup parler au PSG. Il faut dire que le capitaine de l'équipe de France sera en fin de contrat à l'issue de cette saison. Et il n'a toujours pas pris sa décision. Comme souvent depuis quelques mois, deux options s'offrent à lui : prolonger au PSG ou alors filer au Real Madrid. Le suspense reste entier mais le club de la capitale française va devoir anticiper un départ, même s'il fait tout pour l'éviter. Pas mal de profils sont étudiés et les champions de France ne devront pas se tromper. Mais une chose est certaine, le Paris Saint-Germain veut un joueur d'avenir.

Kvaratskhelia, le PSG place ses pions

Selon les informations de 90 min, le PSG cible Khvicha Kvaratskhelia en cas de départ de Kylian Mbappé l'été prochain. Le Géorgien s'est révélé à Naples et pourrait être tenté de relever un nouveau challenge, surtout avec un nouveau statut de star. Si Paris veut convaincre le club italien de lâcher son crack, il lui faudra aligner les millions. Kvaratskhelia est encore sous contrat jusqu'en 2027 avec Naples et il se dit que les champions d'Italie en titre demanderont plus de 100 millions d'euros pour s'en séparer. Un prix élevé mais dans les cordes du PSG, surtout en cas de départ de Kylian Mbappé. Luis Enrique ne s'en est jamais caché, il veut développer des jeunes joueurs à fort potentiel et tourné vers le collectif. Kvaratskhelia coche donc pas mal de cases. Reste à savoir s'il sera l'heureux élu. Beaucoup de choses peuvent encore se passer, surtout dans un club comme le Paris Saint-Germain.