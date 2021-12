Le Real rêve d'un attaquant du PSG, ce n'est pas Mbappé !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

L'avenir de Pablo Sarabia est bouché au PSG. L'international espagnol, arrivé en 2019, doit composer avec la concurrence de Messi, Neymar ou encore di Maria. Etincelant au Sporting, il suscite de l'intérêt au mercato, y compris de son club formateur, le Real Madrid.

Pablo Sarabia ne fera pas de vieux os au PSG. Son niveau n'est pas en cause puisque, celui qui s'est imposé en équipe d'Espagne, reste un joueur de qualité qui ferait le bonheur de bien des clubs. Mais, la pléiade de stars parisiennes l'empêche de s'installer comme titulaire au PSG. Prêté au Sporting Portugal, il n'a pas tardé à le démontrer. Ses statistiques sont très bonnes avec six buts et cinq passes décisives en 22 matches avec les Lions. Il est déjà installé comme titulaire au sein du champion du Portugal en titre, également co-leader de l'exercice actuel et qualifié pour les huitièmes de finale en Ligue des Champions. Il ne devrait donc pas être difficile pour lui de trouver un point de chute hors de Paris pour exprimer ses qualités.

Trop cher pour le Sporting mais pas pour le Real Madrid

Toutefois, une donnée doit être prise en compte concernant Sarabia : son salaire. Avec une rémunération annuelle de 5 millions d'euros, l'ailier espagnol n'est pas à la portée de toutes les bourses. En tout cas, pas celles des dirigeants du Sporting qui seraient ravis pourtant de le conserver au-delà de son prêt. Et, le PSG reste clair, Sarabia doit être vendu donc un autre prêt est déjà exclu. Le Real Madrid pourrait rafler la mise pour Sarabia. Les Madrilènes sont intéressés par le profil du joueur formé d'ailleurs au sein de la Maison Blanche. Ce dernier n'avait fait qu'une apparition en pro avec le Real avant de partir à Getafe puis à Séville. Avec Sarabia, Madrid compte bien renforcer un secteur déficient d'autant qu'en fin de saison Gareth Bale, en fin de contrat, partira du club. En plus de Bale, Eden Hazard n'est pas assuré de rester à Madrid la saison prochaine tout comme Marco Asensio. Avec Sarabia, le Real Madrid peut réaliser une bonne affaire avant peut-être de renforcer son attaque avec Kylian Mbappé, coéquipier de l'Espagnol au PSG.