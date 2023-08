Le Real Madrid affronte le PSG pour Kolo-Muani

Dans : PSG.

En quête de renforts offensifs en urgence d’ici la fin du mercato, le PSG aimerait s’offrir Randal Kolo-Muani. Mais contre toute attente, le Real Madrid fait irruption dans le dossier de l’international français de 24 ans.

Après avoir bouclé le dossier Gonçalo Ramos, recruté au Benfica Lisbonne pour 80 millions d’euros bonus compris, le Paris Saint-Germain veut enchainer et rebâtir entièrement son secteur offensif. A moins d’un nouveau retard à l’allumage, Ousmane Dembélé sera le prochain ailier droit du PSG, un joueur désiré par Nasser Al-Khelaïfi depuis de longues années dans la capitale française. Dans ce rôle de pur ailier, Bradley Barcola est également ciblé même si pour le joueur de l’Olympique Lyonnais, la concurrence fait rage.

L’idée est également de recruter un avant-centre polyvalent capable de doubler le poste de Gonçalo Ramos et de dépanner sur les côtés. Le profil de Randal Kolo-Muani est parfait et Nasser Al-Khelaïfi œuvre depuis plusieurs semaines pour trouver un accord avec le joueur et avec son club de Francfort, qui réclame près de 100 millions d’euros pour le lâcher. Le Bayern Munich ayant enfin conclu le transfert d’Harry Kane, cela fait un concurrent de moins pour le PSG dans le dossier Kolo-Muani puisque le champion d’Allemagne s’était intéressé fut un temps au natif de Bondy.

Le Real Madrid se met sur Kolo-Muani

A en croire les informations de Sport1, la concurrence reste néanmoins très forte pour le Paris Saint-Germain sur le dossier du buteur de l’Equipe de France puisque le média dévoile que l’agent de Randal Kolo-Muani est en contacts avec… le Real Madrid. Le club madrilène n’est pas certain de faire une offre pour recruter Kylian Mbappé d’ici la fin du mercato et se penche sur son compatriote pour occuper la pointe de l’attaque la saison prochaine, après le départ en Arabie Saoudite de Karim Benzema. Pour l’heure, il n’est pas encore question d’une offre du Real Madrid pour Randal Kolo-Muani mais il semblerait que les discussions avancent en ce sens.

Pour rappel, alors que la Liga débute officiellement ce week-end, le Real Madrid n’a pas de n°9 attitré au sein de son effectif en dehors de Joselu. Durant les matchs amicaux, Carlo Ancelotti a utilisé Rodrygo et Vinicius dans ce rôle au sein d’un 4-4-2 en losange… pour des résultats mitigés. A la surprise générale, c’est donc Randal Kolo-Muani qui pourrait être l’avant-centre titulaire du Real Madrid la saison prochaine. C’est en tout cas le sens des dernières informations même si le Paris SG va tout faire pour contrarier les plans madrilènes, Nasser Al-Khelaïfi ayant une réelle volonté de recruter le buteur de Francfort.