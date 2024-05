PSG ‍: Un trophée et un transfert, Donnarumma se prend une claque

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, Gianluigi Donnarumma a reçu le trophée de meilleur gardien de la saison. Ce qui ne signifie pas que le PSG n’envisage pas de s’en séparer lors du prochain mercato.

Malgré son titre honorifique de meilleur gardien de la saison en Ligue 1, Gianluigi Donnarumma est remis en cause au Paris Saint-Germain. Certes, le gardien italien a fait de belles choses en championnat, mais ses erreurs à répétition en Ligue des Champions ont jeté le doute sur son avenir au sein du club de la capitale française. Coupable de deux grosses erreurs dans le jeu aérien face à Barcelone au match aller puis contre Dortmund au match retour en quart et en demi-finale de la Ligue des Champions, le gardien italien ne fait plus l’unanimité au PSG. Un départ est évoqué en interne, mais le club parisien souhaite faire les choses avec cohérence dans ce dossier.

Donnarumma (PSG) élu meilleur gardien de Ligue 1 https://t.co/zRTt2YYFrB — Foot01.com (@Foot01_com) May 13, 2024

C’est ainsi que selon les informations de L’Equipe, le Paris Saint-Germain a entamé des discussions avec l’entourage de Gianluigi Donnarumma pour une prolongation au-delà de juin 2026 afin de « sécuriser son actif ». Certes, l’idée d’un départ est dans les tuyaux pour le gardien italien, mais Paris veut surtout s’éviter un départ de l’ancien Milanais pour zéro euro dans quelques années, dans le cas où il refuserait de partir. Donnarumma a une valeur marchande très importante, estimée à près de 50 millions d’euros, et Luis Campos en a bien conscience, raison pour laquelle des discussions pour une prolongation sont en cours. Malgré cela, l’idée de le vendre après sa prolongation fait son chemin dans l’esprit des décideurs parisiens selon le quotidien sportif.

Le PSG rêve de Lucas Chevalier

Il est également noté que les nouveaux contrats mis en place par Luis Campos avec une part variable du salaire indexée sur le nombre de matchs joués, favorisent une revente plus facile dans le cas où à terme, Gianluigi Donnarumma serait relégué sur le banc. Par qui ? Toute la question est là et L’Equipe fait le point sur la recherche d’un numéro deux pour mettre la pression au gardien italien. Arnau Tenas est apprécié par le staff de Luis Enrique, mais il n’a pas encore montré qu’il avait la capacité de concurrencer Gianluigi Donnarumma sur le long terme. C’est pourquoi Paris scrute le marché européen avec plusieurs profils en vue, dont celui de Lucas Chevalier. Le gardien de Lille (22 ans) est très apprécié par le PSG, qui adorerait bondir sur l’opportunité de le recruter dès cet été. L’international espoirs français est perçu par le club parisien comme un possible n°1 dès la saison prochaine. Luis Campos, qui l’a vu à l’œuvre du côté du LOSC, est un grand fan du gardien tricolore. Mais le déloger du Nord pourrait être difficile, raison pour laquelle Paris explore aussi des pistes allemandes.

La semaine dernière, des intérêts pour Diant Ramaj ainsi que pour Noah Atubolu étaient révélés. Reste maintenant à voir comment le PSG gèrera cet été son immense chantier des gardiens. Mais l’objectif est très clair, recruter un numéro 2 bis susceptible de pousser Donnarumma dans ses retranchements… ou vers la sortie