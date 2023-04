Le Qatar va faire couler le PSG, il accuse

Si le PSG prépare une petite révolution en interne, concernant le mercato, le club étudie également la possibilité de quitter le Parc des Princes afin d'avoir un stade avec une capacité d'accueil plus importante.

Depuis quelques mois, le PSG, par le biais de Nasser-al-Khelaïfi, milite pour soit rénover le Parc des Princes et avoir plus de places, ou quitter l'enceinte pour un stade avec une capacité d'accueil supérieure. Ainsi, le PSG et la mairie de Paris sont en bras de fer pour trouver un accord. Le club de la capitale a d'ailleurs menacé à de nombreuses reprises de quitter le Parc des Princes, pourtant symbole par excellence du club. Daniel Riolo, supporter du PSG et journaliste, s'est exprimé sur son compte Twitter sur la possibilité que le PSG joue ses matchs au Stade de France et pour dénoncer les agissements du Qatar qui détruisent l'identité du club parisien.

Le Qatar va détruire l'ADN du PSG

Donc le PSG se prépare à aller au SDF… et la Mairie de Paris pousse le PFC au Parc… 🥶🥶🤮🤮… j’ai cru toute ma vie a l’idée qu’on ne pouvait jamais couper avec son club … les Qataris vont réussir ça. Changer l’ADN d’un club et même le public …quelle horreur. — Daniel Riolo (@DanielRiolo) April 15, 2023

« Donc le PSG se prépare à aller au SDF et la Mairie de Paris pousse le PFC au Parc. J’ai cru toute ma vie à l’idée qu’on ne pouvait jamais couper avec son club. Les Qataris vont réussir ça. Changer l’ADN d’un club et même le public. Quelle horreur. Hâte de voir comment ils rempliront le SDF. Au final malgré tous les psgix ça sera vide et le club coulera. Processus logique » a déclaré le consultant de RMC Sport qui estime que si le PSG dispute ses matchs à domicile au Stade de France, le club n'arrivera pas à attirer assez de supporters et perdra surtout son identité.

Le Paris FC récupérerait alors le Parc des Princes, ce qui permettrait au PSG de pouvoir accueillir 80 000 personnes, égalant les affluences des meilleures équipes européennes. Un phénomène qui se propage de plus en plus, en Europe avec des clubs qui quittent leur enceinte traditionnelle pour un stade plus moderne et plus grand. C'est le cas ces dernières années notamment de Tottenham, Arsenal, le Bayern Munich, l'Atletico Madrid ou la Juventus de Turin qui affichent toujours des taux de remplissage élevés. Reste à savoir quel sera le futur du PSG, de ses supporters et de son stade.