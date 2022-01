Tanguy Ndombele au PSG, ça bouge enfin

A la recherche d’un milieu de terrain cet hiver, le Paris Saint-Germain négocie avec Tottenham le prêt de Tanguy Ndombele.

La piste divise les supporters et les observateurs, mais le PSG est convaincu de l’intérêt de recruter Tanguy Ndombele lors de ce mercato hivernal. En manque de temps de jeu sous les ordres d’Antonio Conte à Tottenham, l’international français est une piste chaude du mercato parisien. Des discussions officielles ont été engagées entre le club londonien et le Paris Saint-Germain pour le prêt avec ou sans option d’achat de Tanguy Ndombele. Tottenham est toutefois intransigeant sur la prise en charge du salaire de l’ancien Lyonnais, que le club londonien souhaite total de la part du PSG. Selon les informations de Fabrizio Romano, Tottenham souhaite par ailleurs recruter le remplaçant de Tanguy Ndombele avant de valider le départ de l’international tricolore vers le Paris Saint-Germain.

Tottenham are considering options to replace Tanguy Ndombele if he joins PSG on loan. Fiorentina midfielder Sofyan Amrabat is one of the players in the list. ⚪️ #THFC



Nothing decided or agreed yet. Many candidates, Spurs will decide this week. @MatteMoretto @SkySport