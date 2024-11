Le Qatar officialise cet énorme achat

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

QSI a officialisé en marge du grand prix de Formule 1 au Qatar l’achat de 30% de la future écurie Audi F1 Team.

Ce qui était en négociations et fortement pressenti est désormais officiel. Propriétaire du Paris Saint-Germain depuis plus de dix ans, le Qatar étend son influence dans le monde du sport et met officiellement un pied en Formule 1. L’association avec Audi était très attendue, sans que l’on connaisse toutefois les détails de cette collaboration (partenariat, achat de l’écurie, etc). On en sait plus ce vendredi soir puisqu’à l’occasion du grand prix de Formule 1 du Qatar qui se déroule ce week-end, le deal entre QSI et Audi a été officialisé avec un rachat de 30% de l’écurie de Formule 1 par le Qatar. PDG de la marque automobile allemande, Gernot Döllner s’est félicité de cet énorme accord.

Qatar Investment Authority has agreed to acquire a significant minority stake in Sauber, ahead of the squad becoming Audi’s factory team in 2026 📝#F1 #QatarGPhttps://t.co/SNEfQnC7eB — Formula 1 (@F1) November 29, 2024

« L’investissement du Qatar reflète la confiance que le projet Audi F1 a déjà recueillie, soulignant l’engagement indéfectible d’Audi envers l’initiative. Ce capital supplémentaire accélère la croissance de l’équipe et constitue une autre étape importante de notre stratégie à long terme. L’implication de QSI dynamise davantage les efforts consacrés aux installations de Hinwil et de Neuburg alors qu’elles travaillent à l’entrée d’Audi en 2026 » s’est félicité le PDG de la marque allemande. Pour rappel, Audi remplacera officiellement l’écurie Sauber en Formule 1 à partir de la saison 2026, soit dans un peu plus d’un an. Et c'est donc avec le Qatar à ses côtés que l'équipe Audi F1 Team tentera de rivaliser avec les plus grosses écuries du plateau, à savoir Ferrari, Red Bull, Mercedes ou encore McLaren. Un énorme défi de plus pour QSI, déjà très engagé dans le football via le Paris Saint-Germain.