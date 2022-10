Le Qatar n'est pas le bienvenu à Braga

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Nouvel actionnaire du club de Braga, Qatar Sports Investments, le propriétaire du Paris Saint-Germain, n’est pas vraiment le bienvenu au Portugal, où les supporters locaux ne valident pas du tout la venue des Qataris.

En quête d’un club satellite pour envoyer certains jeunes de son centre de formation s'aguerrir dans un autre championnat européen de première division, Qatar Sports Investments a trouvé son bonheur avec Braga. Cette semaine, le propriétaire du club de la capitale française a effectivement annoncé une entrée dans l’actionnariat du club portugais à hauteur de 22 %. Un investissement minoritaire qui ne plaît pas du tout aux supporters locaux. Puisque ce jeudi soir, en marge du match nul de Braga contre l’Union Saint-Gilloise en Europa League (3-3), les ultras portugais ont manifesté leur désaccord vis-à-vis de cette petite révolution. Une banderole a même été déployée dans les tribunes pour protester contre l’investissement du Qatar à Braga : « Les esclavagistes qataris ne sont pas les bienvenus ». Ce qui a le mérite d’être très clair, au moment où le pays qatari est pointé du doigt pour la gestion des ouvriers œuvrant pour la prochaine Coupe du Monde…

Banderole de contestation des supporters de #Braga à l'égard de la prise de participation mineure de Qatar Sports investments dans leur club:

« Qataris slavers are not welcome »#usgbsc pic.twitter.com/W23IvDS3Hy — Stéphane Lecaillon (@StephLecaillon) October 13, 2022

Des polémiques qui ne refroidissent toutefois pas tout le monde, sachant qu’Antonio Salvador a validé l’arrivée de QSI à Braga. « C’est un grand jour pour notre club, nos supporters et notre ville, et nous nous réjouissons des nombreux succès à venir. Nous pensons qu’il s’agit du bon partenariat pour accélérer notre croissance et notre expansion, en nous aidant à concrétiser notre incroyable potentiel en tant que club », avait lancé le président du club lusitanien après l’annonce de la venue de QSI à Braga. Pas sûr qu’il soit suivi par beaucoup de supporters sur ce sujet, car même si le QSI a fait de très grandes choses pour le PSG depuis 2011, avec notamment les recrutements de Neymar, Mbappé et Messi, le Qatar traîne forcément des casseroles… Reste maintenant à savoir si ce désamour populaire provoquera un recul de QSI, qui espère bien s’investir dans le club portugais pour permettre au PSG de continuer à avancer.