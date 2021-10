Le Qatar injecte 171 millions d’euros dans le PSG, Javier Tebas ne va pas aimer

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Pour la première fois depuis 2018, Qatar Sport Investments a décidé d’augmenter le capital du Paris Saint-Germain.

Le propriétaire du club parisien a procédé à une augmentation de capital de l’ordre de 171 millions d’euros, annonce Le Parisien. Cette mesure permet au PSG d’agrandir ainsi sa surface financière, puisque son capital atteint désormais 511 ME. En 2018, ce sont 316 millions d’euros qui avaient été apportés pour permettre au club francilien d’assumer les énormes transferts de Kylian Mbappé et Neymar. Cette fois-ci, cette consolidation de la base financière de la société a pour but de répondre aux énormes pertes liées au Covid-19. Alors que le PSG a beaucoup investi cet été et dispose d’une masse salariale jamais atteinte, les revenus ont chuté avec les stades vides et les droits TV en baisse ces deux dernières années.

370 millions d'euros de dettes en deux ans ?

Après les 120 millions d’euros de pertes en 2020, ce sont 250 ME qui pourraient être perdus en 2021. Avec un capital encore plus costaud et dépassant donc le demi-milliard d’euros, les pertes ne sont pas comblées, mais elles deviennent du coup moins importantes par rapport au capital de la société. Cet apport permet aussi au PSG d’éviter d’avoir recours à des emprunts, ce que de nombreux clubs, en France comme en Europe, ont du se résoudre à faire pour faire face à leurs pertes. C’est notamment le cas en Espagne, où même des grands clubs comme le Barça tirent la langue et doivent multiplier les solutions à l’arrache pour continuer à vivre, même avec un train de vie réduit. Javier Tebas, qui a plus que jamais le PSG dans le viseur, risque de tiquer une nouvelle fois en apprenant cette augmentation de capital de 171 ME.

[#L1🇫🇷] Tebas s’en prend encore à Paris💬



« Comment le PSG peut nous expliquer qu'il a un effectif d'une valeur de quasiment 600 millions d'euros ? S'il gagne la Ligue 1, il ne va pas gagner plus de 45 millions d'euros... C'est impossible. »



(L’Equipe) pic.twitter.com/a8fkUUUN1A — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) October 7, 2021

Cela peut choquer dans le monde du football, mais cela ne devrait pas pour un acteur économique interrogé par Le Parisien : « Dans une entreprise classique, tout le monde se dirait que les comptes sont solides et que l’actionnaire est crédible ». Mais le football est un monde à part, et si les supporters du PSG peuvent se dire que cela démontre bien que le Qatar n’a aucune intention de quitter Paris dans les années à venir, ceux des autres clubs vont certainement déplorer qu’il n’est pas bien difficile de se payer Messi, Sergio Ramos, Donnarumma, Neymar, Mbappé et Di Maria quand les billets de l’Emir du Qatar pleuvent derrière.