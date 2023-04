Le PSG vire Hugo Ekitike, il n'est au courant de rien !

Dans : PSG.

Peu convaincant pour sa première saison au Paris SG, Hugo Ekitike n'aura pas de seconde chance. Le club de la capitale a décidé de se séparer de lui, et le joueur n'est toujours pas au courant de cette décision.

Dans quelques semaines, le PSG va officiellement acheter Hugo Ekitike pour 36 ME hors bonus. Un an après son prêt en provenance du Stade de Reims, la condition pour lever ce prêt est quasiment bouclée puisqu’il fallait que Paris termine dans les deux premiers du championnat. Sitôt acheté, sitôt revendu, c’est déjà le souhait du club de la capitale, qui ne pense pas conserver le jeune franco-camerounais, qui n’a pas réussi à s’imposer au PSG. Eternel remplaçant, il est souvent apparu comme brouillon dans ses entrées en jeu, et n’a jamais réellement pesé dans les choix de Christophe Galtier.

Saison ratée pour Ekitike

L'attaquant de 20 ans, auteur de 10 buts avec Reims en Ligue 1 la saison passée, n'a pas réussi à passer le cap dans un club aussi prestigieux que le PSG. Auteur de seulement 4 buts et 3 passes décisives en 27 matchs disputés, Ekitike a eu beaucoup de mal à s'imposer dans un effectif de stars et n'a pas pu profiter des absences de certains cadres comme Neymar. À partir du 1er juillet, l'international français avec les moins de 20 ans (6 sélections) deviendra un joueur du PSG jusqu'en juin 2027.

Pour autant, selon L’Equipe, les dirigeants parisiens ne comptent tout simplement plus sur lui. Et surtout, le joueur ne le sait pas encore. Hugo Ekitike aurait, selon Foot Mercato, toujours l’intention de s’imposer au PSG dans les années à venir, et il a le contrat pour cela. Mais le quotidien sportif l’affirme, pour le club de la capitale, cette courte aventure est bien terminée. Le champion de France veut désormais le voir loin de Paris, car le courant ne passe pas entre un jeune joueur qui a eu du mal à digérer ce changement de statut, et un club qui ne se voit pas lui faire confiance à l’avenir.

Ekitike ignore les intentions du PSG

Un vrai coup dur à avaler pour Hugo Ekitike, qui était persuadé qu’il avait du temps de jeu à gagner et des points à marquer, tout comme des buts, dans les derniers matchs de la saison. Ce ne sera probablement pas le cas alors que Christophe Galtier démontre à chaque match qu’il ne compte pas réellement sur lui. Mais pour le moment, il aurait toujours l'espoir de s'imposer à Paris, alors que la réciproque n'est pas réelle.

Il reste donc à lui trouver une porte de sortie, et Luis Campos est persuadé de pouvoir limiter la casse à ce niveau. Newcastle l’a toujours eu dans le viseur, y compris quand il évoluait à Reims. Mais son coup de frein rencontré au PSG ne va pas aider sa valeur à grimper, et Paris aura du mal à faire une bonne affaire avec le jeune attaquant. En Allemagne, comme en Italie, sa cote reste élevée, tant on sait aussi que le Paris SG n’a pas pris un joueur par hasard pour une fois qu’il décidait d’investir sur un élément du championnat de France l’été denier. Selon L’Equipe, un prêt avec option d’achat permettrait en tout cas d’éloigner Ekitike du Paris SG, tout en lui garantissant un transfert en cas de réussite de l’attaquant loin de ses bases.