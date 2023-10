Le PSG tue son talent, Mbappé reçoit une invitation

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le fiasco du PSG à Newcastle et la contre-performance personnelle de Kylian Mbappé, ont fait la joie des médias espagnols. Le champion du monde 2018 est invité à quitter Paris pour rejoindre le Real Madrid.

Depuis mercredi soir, et le naufrage du Paris Saint-Germain à St James Park, les critiques pleuvent de nouveau sur le club de la capitale. Et dans cette faillite collective, un joueur focalise les critiques, c’est évidemment Kylian Mbappé. Totalement transparent sur la pelouse anglaise, l’international tricolore paraissait à côté de la plaque, ne pesant d’aucun poids dans un match où c’est toute l’équipe de Luis Enrique qui est passée au travers. Ciblé par des attaques virulentes, notamment de la part de Daniel Riolo qui a clairement mis en cause la vie privée de Mbappé, ce dernier doit retrouver ses esprits, même si en Espagne tout cela a fait du bruit. Dans les colonnes AS, on estime que tout cela fait finalement le jeu du Real Madrid, et qu’il est évident que l’avenir du joueur parisien est ailleurs qu’au PSG.

Luis Enrique complice du Real Madrid

Journaliste du quotidien sportif espagnol, Mario de la Riva est convaincu que la situation du Paris Saint-Germain est le meilleur atout de Florentino Perez pour faire signer Kylian Mbappé au mercato 2024 lorsque ce dernier sera libre. L'idée d'une prolongation de l'attaquant de l'équipe française n'étant visiblement plus réellement d'actualité alors que fin août une annonce semblait imminente. « Les débuts de Luis Enrique sur le banc du PSG sont erratiques, alors qu’il y a un nouveau projet à Santiago-Bernabeu et que le bonheur règne. Au Real Madrid, un nouveau Galactique brille et le dépit des supporters envers Kylian a cédé la place à l'indifférence. Le nom de Bellingham est désormais sur toutes les lèvres. Le feuilleton Mbappé sera relancé en 2024, à la fin de son contrat de plusieurs millions d’euros à Paris. Si la saison continue de la même manière pour les hommes de Luis Enrique, incapables de satisfaire les ambitions sportives de Kylian, on va reparler de sa venue à Madrid. Mais si cette fois sa signature se concrétise enfin, il devra se battre non pas pour conquérir, mais pour partager le cœur du Real Madrid », précise Mario de la Riva.

Il est vrai que Jude Bellingham fait des étincelles depuis qu'il a rejoint le Real Madrid en provenance de Dortmund, et cela fait évidemment le bonheur de ceux qui pensent que le train des Merengue ne repassera plus pour Kylian Mbappé. De quoi relancer les supputations pour la possible signature du meilleur buteur de l'histoire du PSG dans un autre club légendaire, Liverpool. A Mbappé de répondre à toutes ces critiques et ces insinuations et pourquoi pas dès dimanche soir à Rennes, le Roazhon Park n'ayant pas souvent réussi à l'équipe parisienne ces dernières saisons.