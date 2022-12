Le PSG trop petit pour Mbappé, une légende a tranché

Dans : PSG.

Kylian Mbappé a frappé très fort lors de cette Coupe du monde, s’imposant comme le futur maitre de la planète football même s’il n’a pas remporté le titre ultime en finale. Le voila de retour au PSG. Pas pour longtemps ?

Avec quatre buts en finale sur les deux compétitions disputées, et 7 réalisations sur l’exercice 2022, l’attaquant du PSG est définitivement entrée dans une autre dimension. Si son activité dans le jeu, sa présence pour aider en défense ou sa capacité à disparaitre des matchs quand il ne marque pas fait beaucoup parler en France, son efficacité force l’admiration partout dans le monde. Si les Argentins le raillent à ce point, c’est bien qu’ils ont compris qu’il s’agissait d’un exploit d’avoir pu battre les Bleus de Kylian Mbappé.

MU ou le Real Madrid pour Mbappé

Avec son tempérament de feu et sa volonté de tous les instants d’être toujours le meilleur, Mbappé a confirmé sa motivation ultime en revenant à l’entrainement seulement deux jours après avoir atterri du Qatar avec l’équipe de France. Le kid de Bondy est un homme pressé et il a envie d’aller chercher le deuxième gros objectif de sa saison, à savoir la victoire en Ligue des Champions. Des objectifs élevés, un niveau hors norme, tout ça fait de lui un joueur trop fort pour son club. C’est l’avis tranché de Wayne Rooney, persuadé que Mbappé va vite devoir regarder ailleurs s’il veut continuer à grandir dans sa carrière.

« Je pense qu’il va devoir rapidement partir du PSG et aller en Premier League. Le PSG est un énorme club, mais je pense qu’il fait tout ce qu’il pouvait faire en Ligue 1. Il lui faut un club comme Manchester United ou le Real Madrid. S’il veut atteindre le niveau de Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, je pense qu’il est obligé de rejoindre un de ces deux clubs », a livré sur Sport18 la légende du football anglais, ancien joueur de Manchester United et qui prêche donc pour sa paroisse. Néanmoins, les choses ne sont pas si simples. En effet, les Red Devils n’attirent plus le gratin mondial, surtout qu’ils ont du mal à se qualifier chaque saison pour la Ligue des Champions, même avec CR7 dans leurs rangs.

En ce qui concerne le Real Madrid, ce n’est pas faute d’avoir essayé de la part du club espagnol, mais jusqu’à présent, Kylian Mbappé a toujours repoussé les approches du club merengue, parfois de manière spectaculaire et surprenante. Néanmoins, tout le monde, y compris à Paris, est probablement conscient que Mbappé ne pourra pas jouer toute sa carrière au PSG. Sinon il risque de toujours se voir reprocher de n’être jamais allé voir ailleurs qu’en France, dans un championnat qui ne fait pas partie du gratin européen.