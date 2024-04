Le PSG tient son candidat au Ballon d'Or, et ce n'est pas Mbappé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Critiqué pour son manque d’efficacité depuis son transfert au PSG l’été dernier, Ousmane Dembélé a été l’un des grands artisans de la qualification parisienne face à Barcelone avec deux buts inscrits.

Buteur à l’aller puis au retour, Ousmane Dembélé a joué un vilain tour à son ancien club du FC Barcelone lors des quarts de finale de la Ligue des Champions. Dans l’axe au Parc des Princes, sur le couloir droit au stade olympique de Montjuic, l’international français s’adapte aux consignes de Luis Enrique avec une aisance déconcertante et s’est imposé lors de cette double confrontation comme l’atout offensif n°1 du Paris Saint-Germain. Une excellente nouvelle pour le club parisien dans l’optique des prochaines échéances, mais également pour l’Equipe de France alors que Didier Deschamps devrait en faire un titulaire, au vu des problèmes physiques à répétition de son principal concurrent Kingsley Coman.

En interne au PSG, tout le monde est extrêmement satisfait de la première saison réalisée par Ousmane Dembélé et certains rêvent en grand pour l’ancien ailier du Borussia Dortmund et du Stade Rennais. Selon les échos de RMC, certains membres du board parisien sont confiants sur le fait que Dembélé puisse accrocher une place sur le podium du Ballon d’Or à la fin de la saison. Une confiance totale qui démontre à quel point l’ailier droit de 26 ans fait l’unanimité en interne.

Le PSG voit Dembélé sur le podium du Ballon d'Or

Pour l’instant, un podium au Ballon d’Or semble encore assez loin pour Dembélé, notamment en raison de sa faible efficacité (3 buts depuis le début de la saison). Mais dans le cas où le PSG remporte la Ligue des Champions et la France remporte l’Euro, alors l’attaquant parisien pourrait effectivement se faire une place au moins dans le top 10 du Ballon d’Or, et mieux si affinités, en fonctions des prestations du joueur en cette fin de saison. Ousmane Dembélé s’impose en tout cas comme l’un des atouts majeurs du PSG en attaque, et cela ne devrait pas aller en diminuant la saison prochaine, avec le départ à venir de Kylian Mbappé.