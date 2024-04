Le PSG tape le Barça, Neymar lâche les insultes

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Décidément, la relation entre Neymar et Kylian Mbappé n'est plus du tout aussi bonne qu'au démarrage. En marge du match retour entre le Barça et le PSG, le Brésilien a insulté un fan qui prenait la défense de l'attaquant français.

Ce 1/4 de finale de C1 entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone était l'occasion des retrouvailles entre Luis Enrique et Ousmane Dembélé avec leur ancien club, mais aussi pour Neymar de voir s'affronter les deux seuls clubs européens où il a évolué. Et visiblement, l'actuel joueur d'Al-Hilal garde une préférence pour le club catalan. Après le match aller au Parc des Princes, Neymar avait commenté une publication en reprenant la célébration de Raphinha, double buteur face au PSG. Critiqué pour son match raté à l'aller, Kylian Mbappé a été défendu par un fan sur les réseaux sociaux. "Mbappé a montré une nouvelle fois qu'il est un homme bon. Le méchant d'une histoire mal racontée." Un commentaire que n'a pas apprécié Neymar qui a répondu de manière virulente. "Suceur de b...", a écrit l'ancien Parisien sur Instagram.

La rupture est totale entre Neymar et Kylian Mbappé

No pain No gain 🔥 pic.twitter.com/PG33YSVlac — Neymar Jr (@neymarjr) April 17, 2024

Forcément, cette sortie de Neymar est mal passée, surtout pour les supporters du club de la capitale. C'est aussi une nouvelle preuve de la rancune du Brésilien envers le champion du monde. Car depuis plusieurs mois et son départ de Paris, le joueur de 32 ans multiplie les déclarations véhémentes envers Kylian Mbappé et le PSG. Finalement, l'attaquant français a répondu présent au match retour. Sans être flamboyant, il a été décisif en inscrivant un doublé face au Barça et a contribué à la qualification du PSG en demi-finale de la Ligue des Champions. Probablement au grand dam de Neymar, qui supportait visiblement Raphinha et les Barcelonais. Si Kylian Mbappé ne s'est pas exprimé sur le départ du Brésilien, leur relation n'est clairement plus au bon fixe et il ne fait aucun doute que le "Ney" n'a plus aucune chose positive à dire sur Paris et son attaquant vedette.