Le PSG surprend en faisant affaire en Russie

Par Adrien Barbet

Avec le départ de Keylor Navas, le Paris Saint-Germain va chercher à trouver une nouvelle doublure à Gianluigi Donnarumma. Un joueur russe est pisté par le club de la capitale.

À Paris, de nombreux joueurs s'apprêtent à partir. C'est le cas de Kylian Mbappé ou de Layvin Kurzawa mais aussi des gardiens Keylor Navas, Alexandre Letellier et probablement aussi Sergio Rico. Un renfort à ce poste est souhaité par Luis Enrique. Si Arnau Tenas va bien rester au club, le portier espagnol pourrait être prêté. Il s'est illustré en l'absence de Gianluigi Donnarumma et a réalisé quelques performances convaincantes. Néanmoins, d'après les informations du média russe Championat, le PSG est en train de négocier avec Krasnodar pour s'offrir les services de Matvey Safonov. Le média russe affirme que les Parisiens sont prêts à offrir 20 millions d'euros pour recruter le joueur de 25 ans, qui deviendrait la doublure du gardien italien pour la prochaine saison.

Avant les stars, le PSG sécurise ses buts

👋 Alors que la saison 2023-24 de la Ligue 1 arrive à son terme, le Paris Saint-Germain tient à remercier l'ensemble des acteurs du championnat : clubs, joueurs, arbitres, supporters. Merci ! 🤝#Ligue1 pic.twitter.com/N3j1PLFwNW — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 20, 2024

Outre les dossiers chauds du mercato estival, le PSG cherche aussi à se renforcer de manière intelligente, afin d'avoir l'effectif le plus compétitif possible. Matvey Safonov évolue à Krasnodar depuis 2017 et a disputé 163 matchs, dont 17 en Coupe d'Europe. Également international russe, il a pris la succession d'Igor Akinfeev dans les buts de la Russie. Évalué à 18 millions d'euros d'après le site spécialisé Transfermarkt, Matvey Safonov est l'un des meilleurs joueurs du championnat russe. Luis Campos apprécie son profil et aimerait l'avoir comme numéro deux dans la hiérarchie des gardiens au PSG. Il pourra d'ailleurs être la première recrue parisienne de l'été. Car les autres joueurs pistés par Paris sont plus compliqués à faire venir. Les noms de Leny Yoro, Victor, Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Bernardo Silva ou encore Viktor Gyökeres sont souvent associés au PSG et seront les tubes du mercato.