Le PSG sort le Bayern, il imagine un autre monde

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En crise, le Paris Saint-Germain aborde sa confrontation face au Bayern Munich dans les pires conditions. La forme des Parisiens n’incite pas à l’optimisme avant ce huitième de finale de la Ligue des Champions. Et pourtant, Nabil Djellit imagine les Parisiens réussir un miracle.

Rien ne va plus au Paris Saint-Germain. Sans parler des blessures et du virus qui a touché le groupe ce week-end, les hommes de Christophe Galtier accumulent les contre-performances depuis la reprise. La défaite à Monaco (3-1) samedi, certes avec pas mal d’absents, symbolise les difficultés que rencontrent les Parisiens ces dernières semaines. Parmi ces problèmes, Nabil Djellit souligne notamment les performances de Neymar.

#PSG #PSGBAY



🔴🔵Ici c'est la crise ?



🗣️ @Nabil_djellit : "Il n'y a pas de logiciel de jeu. Quand les stars ne sont pas là, il n'y a rien. Ils créent les conditions de leur échec. Dans un monde normal, là, ils ne peuvent pas continuer en LDC. Tout le monde leur marche dessus." pic.twitter.com/U0RPTDuCy0 — Europe 1 Sport (@Europe1Sport1) February 12, 2023

« On a retrouvé le mauvais Neymar, le Neymar qui déprime, il est lourd, a critiqué le chroniqueur d’Europe 1. (A Monaco) Il jouait à la baballe. Au lieu d'accompagner les autres, il essayait de forcer pour montrer que, de toute façon, autour de lui c'était insuffisant. Il a une forme de dépression post-Coupe du monde, ça se sent, ça se ressent dans son jeu. Ce n'est plus le joueur aérien qu'on a connu en début de saison. »

Bien sûr, le Brésilien n’est pas le seul souci du Paris Saint-Germain. « Il y a plein de strates de problèmes, il n'y a pas de logiciel de jeu comme à Manchester City où dans d'autres équipes. C'est-à-dire que quand vous avez des supers joueurs absents, ça ne se voit pas. Mais au PSG, ce sont les stars qui sauvent les matchs et quand elles ne sont pas là, les autres sont déresponsabilisées et capables de pratiquement rien », a constaté Nabil Djellit, pessimiste pour les deux autres membres de la MNM.

Le PSG irrationnel et illisible

« Messi a rempli l'objectif de sa saison, je pense qu'il se pose plus de questions sur son avenir, commenté le journaliste. Mbappé, je trouve que ça n'a pas bien été géré après la Coupe du monde, en le faisant revenir tout de suite pour jouer contre Lens. Ensuite il est parti à New York, à Marrakech, en Arabie Saoudite et au Qatar. Ensuite il y a l'intégration des jeunes, c'est bien mais je ne suis pas sûr que ce soit très rationnel. Quand ça se passe bien, ils ne jouent pas. Et quand ça se passe mal, ils jouent. Et comme ça se passe mal c'est un peu de leur faute... »

« Le PSG est en train de créer les conditions de son échec. Mises à part l'irrationnalité et l'illisibilité de ce club, parce qu'ils ont deux-trois extraterrestres et on ne sait jamais... Mais dans un monde normal, jamais ils ne doivent continuer en Ligue des Champions. Ou alors ils vont faire un coup et de toute façon ça va s'arrêter. Ce n'est pas possible. Tout le monde leur marche dessus et tout le monde pense pouvoir être champion », a conclu Nabil Djellit, qui ne miserait pas gros sur l'actuel leader de Ligue 1 avant son huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le Bayern Munich mardi.