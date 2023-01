Le PSG se bat déjà avec le Bayern Munich en terre allemande

Le milieu de terrain français Manu Koné ne cesse d'impressionner la Bundesliga avec Mönchengladbach. C'est même toute l'Europe qui postule pour signer le joueur de 21 ans. Le PSG fait partie des candidats sérieux, aux côtés notamment du Bayern Munich.

Aux côtés de Christopher Nkunku notamment, il est le Français qui impressionne l'Allemagne ces derniers mois. Manu Koné porte le milieu du Borussia Mönchengladbach depuis le début de la saison. Âgé de 21 ans, il avait rejoint la Bundesliga en provenance de Toulouse en 2021 après un transfert à 9 millions d'euros. Un coup déjà bien rentabilisé par son club allemand, satisfait de l'impact physique mis par son joueur et par son talent balle au pied. Surtout, Gladbach pourrait faire une belle plus-value sur ce joueur, passé par toutes les équipes de France jeunes depuis les U18.

Transfermarkt l'évalue déjà à 25 millions d'euros, une somme qui risque d'être dépassée l'été prochain. En effet, de très gros clubs européens le suivent de près en vue d'un transfert la saison prochaine. Fabrizio Romano donne le nom des quatre principaux dont fait partie le PSG. « De nombreux gros clubs suivent le gros talent français Manu Koné. Un transfert l’été prochain est le plan le plus probable pour le joueur, ses agents et Gladbach. Le Bayern, Newcastle, le PSG et Liverpool (où Bellingham reste la priorité numéro 1) se sont bien renseignés sur la situation de Koné », a indiqué le journaliste italien sur Twitter.

Many top clubs are following French big talent Manu Kone. Been told summer is move most likely plan for player, agents and ‘Gladbach. ⭐️🇫🇷 #transfers



FC Bayern, Newcastle, PSG and also Liverpool (Bellingham remains their n1 priority) are well informed on Kone’s situation. pic.twitter.com/zjFqcHytI5