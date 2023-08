Le PSG sans Ousmane Dembélé face à Lorient

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Plus d’une semaine après l’accord total trouvé avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé n’a toujours pas signé officiellement au Paris SG. Même si toutes les informations se recoupent pour un transfert qui ne fait plus aucun doute, les jours filent et il est désormais trop tard pour que l’ailier français soit qualifié pour le match de samedi soir face à Lorient. De son côté, Luis Enrique a reconnu que le dossier était bouclé à 99 % mais que le feu vert total n’était toujours pas là.