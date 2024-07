Le PSG rêve d'Akliouche, Monaco répond

Intéressé par le Paris Saint-Germain, Maghnes Akliouche a fait son choix pour son avenir. La jeune pépite monégasque doit désormais prolonger son contrat avec son club formateur.

Maghnes Akliouche est un joueur convoité. La pépite de l’AS Monaco, âgée de 22 ans, sort d’une saison très aboutie avec son club formateur (8 buts et 4 passes décisives en 31 rencontres toutes compétitions confondues), ce qui a attiré les sirènes de plusieurs cadors européens. Ainsi, le RB Leipzig, l’Inter Milan ou encore le Paris Saint-Germain ont montré leur intérêt pour le milieu offensif. La formation allemande reste à l’affût en cas de départ de Dani Olmo, dans le viseur de Manchester City et du FC Barcelone. Quant au PSG, il est toujours à l’affût de jolis coups en Ligue 1 et après avoir vu le dossier menant à Rayan Cherki lui filer sous le bras, le plan B n’est autre qu’Akliouche. D’après l’Equipe, le dossier prend du plomb dans l’aile puisque le joueur a pris une décision radicale pour son avenir.

🚨🔴⚪️ Maghnes Akliouche will sign new deal at AS Monaco today, done and agreed.



Understand contract will be valid until June 2028 as part of Monaco young talents project.



It will be official this week, as L’Équipé called. pic.twitter.com/qAVApqhedv