Le PSG repart à l'assaut de Nico Williams

Par Mehdi Lunay

Après son superbe Euro ponctué d'un succès final avec l'Espagne, Nico Williams avait beaucoup de prétendants au mercato. Le jeune homme a préféré rester à Bilbao, plutôt que d'aller au Barça ou au PSG. Les Parisiens sont décidés à le faire craquer.

2024 a donné des ailes à l'équipe d'Espagne, elles s'appellent Nico Williams et Lamine Yamal. Si tous les observateurs ont loué le niveau de la pépite barcelonaise de 17 ans, Nico Williams a été tout aussi performant pendant l'Euro 2024. Avec deux buts (un en finale) et une passe décisive, le jeune basque s'est révélé aux yeux des grands clubs européens. L'été dernier, plusieurs d'entre eux sont allés toquer à la porte de l'Athletic Bilbao pour récupérer Nico Williams. Les plus actifs étaient le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Mais, malgré une clause libératoire accessible de 60 millions d'euros, l'ailier gauche n'a pas quitté le Pays Basque. Il a décidé de rester dans son club formateur et de cœur.

Pour 60 ME, le PSG a le successeur de Mbappé

Un choix motivé par la volonté de demeurer aux côtés de son frère Inaki Williams mais aussi de garnir son palmarès avec l'Athletic Bilbao. Bien lui en a pris puisque le club basque talonne les grands d'Espagne dans la course au titre et fait partie des outsiders sérieux en Ligue Europa. Cependant, si les succès viennent tôt cette saison, Nico Williams peut avoir envie d'ailleurs et le PSG compte là-dessus. Le site Estadio Deportivo affirme que le club parisien n'a pas lâché l'international espagnol. Il est bien décidé à le recruter dans les prochains mois pour en faire le successeur de Kylian Mbappé sur le côté gauche de l'attaque.

Le timing est excellent car une place se libère à Paris. En effet, Randal Kolo Muani est boudé par Luis Enrique et se rapproche d'un départ en janvier. Le PSG est largement en mesure de payer la clause libératoire fixée à 60 millions d'euros par Bilbao. Toutefois, il faudra convaincre rapidement le joueur. Sous contrat jusqu'en 2027, Nico Williams pourrait prolonger son bail à court terme selon la presse espagnole. Cela impliquerait une clause libératoire revue à la hausse. Aux Parisiens de trouver les mots pour l'ailier de 22 ans alors que le FC Barcelone sera plus calme sur ce dossier, ayant recruté Dani Olmo l'été dernier.