Le PSG renversé par l’Inter en match amical

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Match amical au Japon

PSG – Inter Milan : 1-2

Buts : Vitinha (63e) pour le PSG ; Esposito (81e) et Sensi (83e) pour l’Inter

Devant à l’heure de jeu, le PSG s’est fait renverser par l’Inter Milan (1-2) en match amical au Japon ce mardi.

La préparation estivale du Paris Saint-Germain se poursuivait ce mardi au Japon avec un match amical contre l’Inter Milan. Après une victoire contre Le Havre, un nul face à Al Nassr et une défaite concédée vendredi contre l’équipe d’Osaka, le PSG s’est de nouveau incliné cette fois (2-1). Face aux hommes de Simone Inzaghi, les coéquipiers de Marquinhos tenaient pourtant le bon bout. Après une première heure maîtrisée, Vitinha ouvrait le score grâce à une frappe splendide de plus de 25 mètres en pleine lucarne (63e).

La domination du PSG était appréciable après un match compliqué face à Osaka vendredi mais contre toute attente, l’Inter Milan renversait la rencontre en deux minutes grâce aux buts coup sur coup d’Esposito puis de Sensi (81e et 83e). Au cours d’un match durant lequel le PSG a nettement eu la possession (66%) et s’est procuré plusieurs occasions malgré l’absence d’un véritable avant-centre, l’Inter s’est finalement montrée plus efficace et l’a emporté. Notons que dans les rangs parisiens, Neymar et Verratti n’ont pas joué, pas plus que Lee Kang In.

La compo du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Skriniar, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, F.Ruiz, Vitinha – Asensio, Soler

Sont entrés : Danilo, Kurzawa, Ekitike, Gharbi et Ndour