Le PSG reçoit une offre humiliante, c'est forcément non ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG compte toujours se défaire de Marco Verratti, mais pas à n'importe quel prix. Alors que cela discute beaucoup avec l'Arabie Saoudite, une offre venue de Turquie a beaucoup surpris par sa teneur.

C’est suffisamment rare pour être souligné. Marco Verratti, poussé dehors par le Paris SG, veut bien quitter le club de la capitale française. Mais pas spécialement pour l’Arabie Saoudite. La perspective de rejoindre Al-Hilal, qui vient de recruter Neymar, ne l’enchante pas, lui qui se voit plus rester en Europe. Un retour en l’Italie n’est pas à l’ordre du jour, sachant qu’aucun candidat sérieux ne s’est proposé. Comme souvent cet été, la piste turque est arrivée, notamment chez un club très ambitieux. Il s’agit du Galatasaray, qui a déjà fait affaire à de plusieurs reprises avec le PSG, notamment dans le dossier Mauro Icardi. Encore une fois, le deal à trouver serait très avantageux pour la formation d’Istanbul, mais il semble tout de même y avoir des limites aux bonnes dispositions de Nasser Al-Khelaïfi.

13 ME pour Verratti, l'offre ne fait pas rêver

🟡🔴 Galatasaray, Marco Verratti için PSG'ye yapacağı teklifi hazırladı.



💶Kiralama bedeli: 3 milyon Euro

💰 Satın alma opsiyonu: 10 milyon Euro pic.twitter.com/YCr9aVTA4P — Fotomaç (@fotomac) August 17, 2023

En effet, le journal turc Fotomac annonce que « Gala » a proposé un prêt avec option d’achat au PSG pour récupérer Marco Verratit. Il s’agirait d’un prêt payant de 3 ME, avec prise en charge du salaire de l’Italien, et d’une option d’achat à 10 ME, pour un transfert pouvant donc se monter au maximum à 13 ME. Difficile à imaginer pour un joueur qui possède encore deux ans de contrat, et dont le club est en discussions avec des formations d’Arabie Saoudite capables de mettre 45 ME sur la table, avec 5 ME de bonus éventuels. Le PSG demande 80 ME pour le vendre en Arabie saoudite, et bien évidemment, la proposition venue de Turquie n’est pour le moment pas regardée sérieusement. Il reste à savoir si cela changera dans les jours à venir, puisque la fin du mercato se profile et si Marco Verratti et le PSG ne trouvent pas d’accord avec le Royaume du Golfe, d’autres solutions devront bien être à l’étude sachant que Luis Campos est désormais en quête d’un nouveau milieu de terrain. Une façon de faire comprendre que disputer la saison avec Marco Verratti dans l’effectif n’est absolument pas à l’étude du côté de Paris, désireux plus que jamais de tourner la page de plusieurs cadres.