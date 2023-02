Le PSG prêt à devenir l'équipe de France bis, la nouvelle révolution !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Si la saison du PSG est encore loin d'avoir révélé tous ses secrets, le prochain mercato estival fait déjà parler. Luis Campos veut notamment continuer de franciser l'effectif.

Au PSG, énormément de choses peuvent encore se passer dans les prochaines semaines. En cas d'élimination précoce en Ligue des champions et de résultats encore étriqués en Ligue 1, difficile de voir Christophe Galtier être maintenu au poste d'entraineur. Mais dans l'hypothèse où le PSG ne vivra pas d'énormes désillusions d'ici la fin de saison, Luis Campos commence déjà à travailler sur le prochain mercato estival. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le Portugais, qui se sait scruté de près par ses dirigeants, ne manque pas d'idées. L'ancien de Monaco veut continuer de recruter des joueurs français.

Luis Campos, vers une francisation de l'effectif du PSG ?

🚨🚨 Une liste des joueurs ciblés par Luis Campos au PSG :



▫️ Youssouf Fofana

▫️ Kephren Thuram

▫️ Randal Kolo Muani

▫️ Marcus Thuram

▫️ Manu Koné



(@FabriceHawkins @ArthurPerrot) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) February 20, 2023

Si ces dernières heures, La Chaine L'Equipe parlait d'un intérêt fort de Luis Campos pour Randal Kolo-Muani (Francfort), Marcus Thuram (Mönchengladbach) ou encore Manu Koné (Mönchengladbach), le PSG a aussi d'autres profils français en tête. Parmi eux, RMC indique que les champions de France surveillent de très près Kephren Thuram (OGC Nice) et Youssouf Fofana (Monaco). Des pistes qui sont néanmoins onéreuses pour certaines. Bonne nouvelle pour le PSG cependant, tous les joueurs cités sont séduits à l'idée de rejoindre le projet du club de la capitale. Avant de se plonger dans le mercato, les prochaines semaines seront bouillantes à Paris. Et elles auront forcément un impact sur la suite des opérations. Toujours d'après RMC, QSI songe de plus en plus sérieusement à se séparer de la MMN. Et Kylian Mbappé n'est pas concerné... A noter que l'avenir d'Hugo Ekitike fait aussi parler, alors que l'ancien de Reims pourrait être envoyé en prêt l'été prochain afin de gagner en expérience et en rythme.