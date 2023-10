Le PSG prépare une surprise XXL à son crack

Le PSG a fait fort l'été dernier sur le marché des transferts. Cependant, il reste encore pas mal de travail au club de la capitale dans la prolongation de certains joueurs.

Au PSG, le nouveau feuilleton Kylian Mbappé a pris beaucoup de place. Le champion du monde est toujours en fin de contrat à l'issue de la saison mais le club de la capitale ne désespère pas de le prolonger. Des discussions auraient déjà eu lieu dans ce sens, même si le principal concerné veut se donner encore quelque temps de réflexion. Mbappé n'est aussi pas le seul joueur que Paris compte prolonger. D'autres joueurs importants sont concernés par des fins de bail, comme Presnel Kimpembe.

Plusieurs joueurs discutent actuellement avec le #PSG pour une prolongation. En dehors de #ZaireEmery et #Mbappe . #Kimpembe , #EthanMbappe, #Danilo et #NunoMendes .



Pour Presnel, le joueur parisien a déjà reçu une offre en février, depuis silence radio. Toutefois le #PSG et le… https://t.co/kPjvnIAACw pic.twitter.com/1shpByM69E