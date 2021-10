PSG : L’hôtel de Lionel Messi cambriolé pendant son but !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

L'hôtel où séjourne Lionel Messi a été cambriolé cette semaine, mais les ravisseurs ne sont pas parvenus à atteindre les appartements du joueur du PSG.

Il y a quelques jours, Lionel Messi faisait son apparition au balcon du Royal Monceau en plein centre de Paris, histoire de saluer les fans venus voir où le prodige argentin avait posé ses valises. S’il va bientôt déménager pour habiter à Neuilly-sur-Seine, le numéro 30 du PSG doit être impatient de quitter l’hôtel des abords des Champs-Elysées après l’information révélée par The Sun. La semaine dernière, un cambriolage de haut vol a eu lieu, et quatre chambres ont été visitées par des malfrats masqués. Ces derniers sont passés par les toits, et la police n’a pas pu les identifier malgré les caméras de la surveillance. L’hôtel 5 étoiles a pourtant une sécurité assez poussée étant donné le prestige de ses hôtes, mais le passage par les toits des malfaiteurs leur a permis d’accéder à un des balcons des chambres de luxe qui n’était pas fermé.

Quatre chambres visités à l'étage supérieur

C’est juste au-dessus de l’étage où Lionel Messi demeure que le cambriolage de 4 chambres a donc eu lieu, pour un butin de plusieurs milliers d’euros. Mais les appartements de la famille Messi n’ont pas été visités, alors qu’ils étaient probablement visés. En effet, la police a noté que les faits se sont produits ce mercredi soir, au moment où le sextuple Ballon d’Or marquait un but décisif pour le PSG face à Manchester City. Ce genre de pratique ciblant les footballeurs pendant leur match, ce qui assure en général une chambre vide, est un procédé assez répandu chez les cambrioleurs.

La police a fait un premier état des lieux après les méfaits, et des bijoux de valeur ont notamment été dérobés, en plus de plusieurs milliers d'euros en cash. La police estime que seul un gang expérimenté a pu réaliser une telle opération, surtout que le Royal Monceau avait renforcé sa sécurité avec l’arrivée de Lionel Messi en provenance de Barcelone au début du mois d’août. A 34 ans, le nouveau joueur du PSG va en tout cas prochainement déménager avec sa femme et ses trois enfants, et rejoindre ainsi la commune très prisée des Hauts-de-Seine, où se trouvent déjà plusieurs de ses coéquipiers du Paris SG.