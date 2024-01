Le PSG paie 20 ME, Gabriel Moscardo reste au Brésil

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Les négociations trainent entre les Corinthians et le PSG pour Gabriel Moscardo, blessé au pied et qui va devoir se faire opérer. Malgré ce contre-temps, le Brésilien va bel et bien s’engager dans la capitale.

Il y a quelques jours, le Paris Saint-Germain a officialisé le transfert de son nouveau défenseur Lucas Beraldo, recruté à Sao Paulo pour 20 millions d’euros. Dans un monde idéal, le PSG souhaitait officialiser dans le même temps la signature de Gabriel Moscardo en provenance des Corinthians. Problème : le milieu de terrain de 18 ans est blessé au pied et doit se faire opérer, ce qui va entraîner son indisponibilité pendant trois mois. Depuis cette annonce, les discussions trainent à tel point qu’il a été envisagé que le transfert tombe à l’eau. Lassé par la situation, le club brésilien des Corinthians a imposé un ultimatum au Paris Saint-Germain, qui devait rapidement se décider au sujet de Gabriel Moscardo. Luis Campos, Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi ont longuement réfléchis.

Gabriel Moscardo inquiète, le PSG n’est plus si sûr https://t.co/GJpwHQp6Kp — Foot01.com (@Foot01_com) January 11, 2024

Ils ont pesé le pour et le contre et selon les informations du journal catalan Sport, ils ont pris la décision de recruter Gabriel Moscardo lors de ce mercato hivernal malgré sa blessure au pied et son indisponibilité pour les semaines à venir. Le PSG va payer la somme initialement prévue, à savoir près de 20 millions d’euros hors bonus et Gabriel Moscardo va se faire opérer au Qatar sous la surveillance des chirurgiens mandatés par le Paris Saint-Germain. Lorsqu’il sera rétabli, le joueur terminera la saison aux Corinthians et il sera à disposition du PSG à compter du 30 juin prochain. Le club de la capitale fait donc un pari sur l’avenir en recrutant un joueur blessé qu’il va ensuite prêter à son club actuel afin qu’il se rétablisse dans un environnement qu’il connait et auprès de sa famille. L’été prochain, il sera temps en revanche de passer le cap pour Gabiel Moscardo et de rejoindre le champion de France en titre. Le temps nous dira si la stratégie adoptée par le Paris Saint-Germain dans ce dossier est la bonne ou non.