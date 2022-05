Le PSG offre à Dembélé le salaire de Mbappé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG pourrait frapper un gros coup avec la signature d’Ousmane Dembélé.

Les dirigeants du Paris Saint-Germain le savent, le club est à un tournant de son histoire depuis la venue du Qatar il y a onze ans. Et pour cause, la fracture est profonde avec les supporters et par conséquent, la saison à venir sera déterminante. Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi planchent ainsi sur le mercato dans le but de reconstruire un effectif cohérent susceptible d’atteindre l’objectif suprême de remporter la Ligue des Champions. Au contraire de l’été dernier, le PSG ne devrait pas miser sur des joueurs (trop) expérimentés comme Sergio Ramos ou Messi. Dans le secteur offensif, l’une des priorités se nomme Ousmane Dembélé. La piste de l’attaquant du FC Barcelone a été confirmée par Don Balon, qui croit savoir que le Qatar est prêt à casser sa tirelire pour s’attacher les services de l’international français, dont le contrat avec le Barça expire au mois de juin.

17 millions par an pour Dembélé au PSG ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ousmane Dembélé (@o.dembele7)

En cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG pourrait totalement craquer en offrant à Ousmane Dembélé l’équivalent du salaire actuel de l’ancien Monégasque dans la capitale, soit près de 20 millions d’euros par an. Don Balon est très précis en dévoilant que le Paris Saint-Germain est prêt à offrir à Ousmane Dembélé le salaire vertigineux de 17 millions d’euros annuels, une somme sur laquelle le FC Barcelone ne sera pas en mesure de s’aligner. En plus de ce salaire XXL, nul doute que le Paris Saint-Germain saura combler Ousmane Dembélé ainsi que son agent Moussa Sissoko avec des primes à la signature ainsi que des commissions à la hauteur des exigences du clan de l’attaquant barcelonais. Reste maintenant à voir comment le FC Barcelone tentera de contrer l’offensive du PSG, le club catalan ayant toujours la ferme ambition de convaincre Ousmane Dembélé de prolonger. Mais plus que jamais, au vu de la concurrence du PSG, il sera rude pour le Barça de parvenir à un accord avec son attaquant.