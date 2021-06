Le PSG offre 8ME à Wijnaldum, le Barça tremble !

Annoncé comme proche du FC Barcelone, Georginio Wijnaldum a reçu une offre du Paris Saint-Germain et l'international néerlandais hésite à signer en Espagne.

Dans le dossier Georginio Wijnaldum les dirigeants du FC Barcelone pensaient avoir tout verrouillé, le milieu de terrain de Liverpool ayant donné un accord verbal et était même dans l’attente de sa visite médicale. Mais du côté du Paris Saint-Germain, on travaillait également sur le dossier de l’international néerlandais, en fin de contrat chez les Reds, et selon différentes sources, le club de la capitale est passé à l’offensive afin de faire changer Georginio Wijnaldum de destination. C’est d’abord Fabrizio Romano qui a annoncé que le PSG avait offert « un énorme salaire » au joueur de 30 ans, tandis qu’en Espagne on évoquait 8ME par saison jusqu’en 2024, là où Joan Laporta aurait « seulement » proposé 4ME. De quoi forcément faire réfléchir Wijnaldum, et c’est visiblement le cas.

Quoi qu’il en soit, la décision du milieu de terrain devrait être rapide, probablement même ce week-end, puisque le joueur de Liverpool souhaite rejoindre la sélection néerlandaise en ayant déjà choisi son futur club. En quête d'un renfort à ce poste, le Paris Saint-Germain a visiblement attendu le dernier moment pour se positionner en proposant un contrat XXL à Georginio Wijnaldum, lequel sait que ce genre d'offre est devenu rare dans le football post-covid. Du côté des deux clubs, on doit désormais patienter en attendant la décision de celui qui a été un des joueurs de base de Jürgen Klopp à Liverpool, le Néerlandais finissant la saison avec rien moins que 51 matchs.

Barcelona are waiting for Wijnaldum final decision in the next hours. Barça are already planning medicals in 🇳🇱 for Gini - they still hope him to sign contract until 2024 next week. #FCB



PSG offered Wijnaldum bigger salary, top contract - they’re waiting for Gini answer too ⏳