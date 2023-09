Le PSG officialise le transfert de Wijnaldum à Al-Ettifaq

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain a confirmé ce samedi soir le transfert définitif de Georginio Wijnaldum en Arabie Saoudite. Le PSG devrait toucher 10 millions d'euros dans cette opération.

« L’international néerlandais Georginio Wijnaldum rejoint le club d’Al-Ettifaq, en Arabie Saoudite, dans le cadre d’un transfert définitif. Georginio Wijnaldum effectue ses débuts professionnels avec le Feyenoord Rotterdam où il évoluera pendant cinq saisons avant de rejoindre le PSV Eindhoven de 2011 à 2015. Le milieu de terrain s’envole vers l’Angleterre, dans un premier temps du côté de Newcastle lors de l’exercice 2015-2016, puis à Liverpool où il dispute 237 rencontres en cinq saisons et remporte notamment la Ligue des Champions en 2019 et la Premier League en 2020. Troisième de la Coupe du monde 2014 avec les Pays-Bas, le natif de Rotterdam signe au Paris Saint-Germain en juin 2021. Il participe à 38 rencontres (3 buts, 3 passes décisives) avec le club de la capitale et aide son équipe à remporter le championnat de France. Après une saison avec les Rouge & Bleu, Georginio Wijnaldum est prêté à l’AS Roma lors de l’exercice 2022-2023. Le Club souhaite beaucoup de réussite à Georginio pour la suite de sa carrière », indique le PSG. Un transfert qui dans le même temps a été confirmé par le club de Saudi Pro League.